TÜRKİYE
2 minuta leximi
Türkiye dënon planet izraelite për të ndërtuar vendbanime në zonën E1
Ministria riafirmoi mbështetjen e saj për kauzën e drejtë dhe luftën e vendosur të popullit palestinez.
Türkiye dënon planet izraelite për të ndërtuar vendbanime në zonën E1
Türkiye dënon planet izraelite për të ndërtuar vendbanime në zonën E1 / AA
15 Gusht 2025

Ministria e Punëve të Jashtme e Türkiyes e ka dënuar miratimin e Izraelit për planet për të ndërtuar vendbanime në zonën E1 në Bregun Perëndimor.

"Ky hap, i cili në mënyrë efektive do të ndajë Bregun Perëndimor nga Jerusalemi Lindor, shpërfill të drejtën ndërkombëtare dhe rezolutat e OKB-së. ai synon integritetin territorial të Shtetit të Palestinës, bazën për një zgjidhje me dy shtete, dhe shpresat për paqe të qëndrueshme", tha ministria turke në platformën turke të mediave sociale Next Sosyal.

Ministria theksoi se e vetmja mënyrë për të arritur një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme në rajon është me "krijimin e një Shteti Palestinez të pavarur dhe sovran me integritet gjeografik, bazuar në kufijtë e vitit 1967 dhe me Kudsin Lindor si kryeqytetin e tij".

Ministria riafirmoi mbështetjen e saj për kauzën e drejtë dhe luftën e vendosur të popullit palestinez.

Të sugjeruara

Të enjten, media izraelite raportoi se ministri izraelit i Financave, Bezalel Smotrich, miratoi ndërtimin e 3.401 njësive të banimit në Ma’ale Adumim në lindje të Kudsit dhe 3.515 të tjerave në zonat përreth. Projekti synon të ndajë Bregun Perëndimor në dy pjesë, duke prerë lidhjet midis qyteteve të tij veriore dhe jugore dhe duke izoluar Kudsin Lindor.

Në një mendim këshillimor korrikun e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë e shpalli të paligjshëm pushtimin e territorit palestinez nga Izraeli dhe bëri thirrje për evakuimin e të gjitha vendbanimeve në Bregun Perëndimor dhe Kudsin Lindor.


BURIMI:TRT Balkan dhe Agjencitë
Eksploro
Presidenti kroat Millanoviq përsëriti se nuk do të dërgojnë ushtarë në Ukrainë
Shqipëri, vizitorët dhe netqëndrimet rriten me mbi 37 për qind në qershor
Shënohet Dita e Ushtrisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
Spanjë, 2.405 persona humbën jetën nga i nxehti ekstrem
Kosovë, hapet Seminari për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
"Tribunali i Gazës" thirrje për ndërhyrje të armatosur të OKB-së në Gaza
Një fëmijë midis 8 të vrarëve në sulmet izraelite në Rripin e Gazës
Shtetet evropiane planifikojnë të dërgojnë 50.000 trupa në Ukrainë nëse arrihet armëpushimi
Ujëvarat e Mirushës, bukuria natyrore e Kosovës sfidohet nga thatësia
Në Shqipëri disa vatra zjarri ende aktive,vazhdojnë operacionet për shuarjen e tyre
Kryediplomatja austriake: Presioni mbi Rusinë për një armëpushim duhet të jetë i lartë
Shkon në mbi 260 numri i të vdekurve nga uria në Gaza
Presidenti Erdoğan bën postimin e parë në platformën e re të rrjetit social të Türkiyes, NEXT Sosyal
I dërguari amerikan i kërkon Izraelit të respektojë angazhimet e armëpushimit me Libanin
Shqipëria rrit me 10 për qind eksportet bujqësore gjatë gjysmës së parë të vitit
Hidhini një sy TRT Global. Ndani komentet tuaja!
Contact us