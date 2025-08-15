Ministria e Punëve të Jashtme e Türkiyes e ka dënuar miratimin e Izraelit për planet për të ndërtuar vendbanime në zonën E1 në Bregun Perëndimor.
"Ky hap, i cili në mënyrë efektive do të ndajë Bregun Perëndimor nga Jerusalemi Lindor, shpërfill të drejtën ndërkombëtare dhe rezolutat e OKB-së. ai synon integritetin territorial të Shtetit të Palestinës, bazën për një zgjidhje me dy shtete, dhe shpresat për paqe të qëndrueshme", tha ministria turke në platformën turke të mediave sociale Next Sosyal.
Ministria theksoi se e vetmja mënyrë për të arritur një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme në rajon është me "krijimin e një Shteti Palestinez të pavarur dhe sovran me integritet gjeografik, bazuar në kufijtë e vitit 1967 dhe me Kudsin Lindor si kryeqytetin e tij".
Ministria riafirmoi mbështetjen e saj për kauzën e drejtë dhe luftën e vendosur të popullit palestinez.
Të enjten, media izraelite raportoi se ministri izraelit i Financave, Bezalel Smotrich, miratoi ndërtimin e 3.401 njësive të banimit në Ma’ale Adumim në lindje të Kudsit dhe 3.515 të tjerave në zonat përreth. Projekti synon të ndajë Bregun Perëndimor në dy pjesë, duke prerë lidhjet midis qyteteve të tij veriore dhe jugore dhe duke izoluar Kudsin Lindor.
Në një mendim këshillimor korrikun e kaluar, Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë e shpalli të paligjshëm pushtimin e territorit palestinez nga Izraeli dhe bëri thirrje për evakuimin e të gjitha vendbanimeve në Bregun Perëndimor dhe Kudsin Lindor.