Rusia është ende duke pritur një përgjigje nga Ukraina në lidhje me datat e mundshme për raundin e ardhshëm të bisedimeve dypalëshe direkte në Stamboll, tha të martën zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov.

“Sapo të jenë aprovuar datat, gjë që shpresojmë të ndodhë së shpejti, do t’ju informojmë menjëherë”, tha Peskov në një konferencë për shtyp në Moskë.

Dy raundet e para të bisedimeve direkte midis Rusisë dhe Ukrainës, të parat pas më shumë se tre vjetësh, u mbajtën përkatësisht në maj dhe qershor.

I pyetur në lidhje me deklaratat nga ShBA-ja dhe BE-ja për dërgesa të tjera armësh në Ukrainë, Peskov tha se deklarata të tilla tregojnë mungesë interesi për ndjekjen e paqes.

Lidhur me raportimet e mediave se Uashingtoni ka pezulluar disa dërgesa armësh në Ukrainë, ai tha se deri tani nuk ka dalë asnjë provë përfundimtare, pasi raportimet janë të kundërta.

“Është e qartë se dërgesat po vazhdojnë, dhe po aq e qartë është përfshirja aktive e Evropës në furnizimin me armë të Ukrainës. Këto veprime shkojnë qartazi kundër përpjekjeve për të nxitur paqen. Kështu, rruga e zgjedhur nga udhëheqësit evropianë duket se është qëllimisht e ndërtuar për të zgjatur armiqësitë në vend që të lehtësojë pajtimin”, tha ai.

Në të njëjtën kohë, Rusia e vlerëson lart Presidentin e ShBA-së Donald Trump dhe përpjekjet e ekipit të tij drejt një zgjidhjeje paqësore në Ukrainë dhe sheh potencial për rivendosjen e marrëdhënieve me ShBA-në, theksoi ai.

Peskov tha se ekziston “një potencial shumë i gjerë” midis Rusisë dhe SHBA për të rinisur marrëdhëniet tregtare dhe ekonomike, dhe se projektet e përbashkëta do të përmbushnin kërkesat e bizneseve nga të dyja palët dhe mund të sjellin përfitime për secilën palë.

Duke kaluar te kërcënimet e BE-së për të vendosur sanksionet më të ashpra ndonjëherë kundër Rusisë në të ardhmen e afërt, zyrtari tha se Kremlini do të ndjekë nga afër informacionet rreth paketës së re që është në përgatitje dhe do të bëjë gjithçka të mundur për të minimizuar ndikimin e tyre. Për shkak të kundërshtimeve nga Hungaria dhe Sllovakia, blloku me 27 anëtarë deri tani ka dështuar të miratojë paketën e 18-të të sanksioneve që u prezantua më 10 qershor.

I pyetur nëse Rusia mund të rishikojë listën e vendeve “jomiqësore”, Peskov u përgjigj pozitivisht, duke thënë se një vend mbetet i klasifikuar si jomiqësor derisa të ndalojë së ndërmarruri veprime jomiqësore.

“Nuk është e gdhendur në gur”, tha ai.