Forcat speciale izraelite bastisën qelitë e palestinezëve në burg me pretendimin se ata kanë shfaqur gëzim gjatë sulmeve raketore të Iranit ndaj Izraelit.

Sipas pamjeve të publikuara në llogarinë e Instagramit të shërbimeve të burgjeve izraelite, njësi speciale "Masada" e pajisur plotësisht u pa duke hyrë në qeli me armë me tyta të gjata pas pretendimit se palestinezët kanë shfaqur gëzim për sulmet raketore të Iranit ndaj Izraelit.

Imazhet tregojnë forcat speciale duke u bërtitur të burgosurve gjatë bastisjes, duke i shtrirë disa prej tyre në tokë, duke i prangosur pas shpine dhe duke u lidhur sytë.

Ka tërhequr vëmendjen se të burgosurit palestinezë përjetuan momente frike gjatë bastisjes nga forcat speciale izraelite. Të burgosurit, të cilët ishin të prangosur dhe me sy të lidhur, u morën nga vendet e tyre nën shoqërimin e ushtarëve.

Në përshkrimin e pamjeve të ndara theksohet se bastisja është kryer nën drejtimin e komisarit të burgjeve izraelite, rabinit Kobi Yakovi dhe me urdhër të ministrit të Sigurisë Kombëtare, Itamar Ben-Gvir.

Zëdhënësi i Shoqatës së të Burgosurve Palestinezë, Emjad al-Najjar i tha gjithashtu AA-së se shërbimet e burgjeve izraelite kanë kryer "sulme të egra" ndaj të burgosurve palestinezë ditët e fundit.

Al-Najjar tha se qelitë e tyre u bastisën për t'u hakmarrë ndaj me pretendimin se ata kanë festuar për raketat që Irani lëshoi ndaj Izraelit. "Forcat izraelite në bastisjen që kryen të shoqëruar me qen ndaj qelive të burgosurve, i prangosën palestinezët dhe më pas i sulmuan me shkopinj gome dhe gaz lotsjellës", theksoi ai.