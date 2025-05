Arsenal - Real Madrid

Dueli në "Emirates" premton shumë emocione. Të dyja skuadrat janë larg fronit në kampionatet përkatëse, ndaj Champions-i shihet si shpëtim i sezonit.

Arsenali vjen pas një barazimi me Evertonin, ndërsa Reali pas humbjes nga Valencia. Ky është takimi i parë mes tyre që nga viti 2006, kur londinezët eliminuan madrilenët pas një fitoreje 1-0 në Madrid dhe barazimi 0-0 në Londër.

Ndeshja do të gjykohet nga boshnjaku Irfan Peljto.

Bayern Munich - Inter

Në Mynih përplasen liderët e Serie A dhe Bundesligës. Bayerni, që udhëheq kampionatin gjerman, përballet me një Inter shumë të fortë këtë sezon.

Gjermanët kanë probleme me lëndimin e Jamal Musialës, por kanë një bilanc pozitiv ndaj Interit, pasi i mposhtën dy herë në fazën e grupeve në vitin 2022, të dyja me rezultat 2-0.