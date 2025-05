Presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës (ShBA) janë "shumë shpesh" të ndikuar nga narrativat ruse për luftën në vendin e tij, e cila po vazhdon për më shumë se tre vjet.

"Unë nuk mund të jem mosmirënjohës ndaj ShBA-së për gjithçka që ka bërë për ne, por sot - shumë shpesh besoj se, për fat të keq, është e ndikuar nga narrativat ruse dhe ne nuk mund të pajtohemi me ato narrativa," tha Zelensky në një intervistë në kryeqytetin francez të Parisit me një panel gazetarësh evropianë të mërkurën vonë.

Duke shprehur se ShBA-ja dhe populli i saj kanë mbështetur gjithmonë Ukrainën që nga fillimi i konfliktit në shkurt 2022, Zelensky tha se ka mbështetje dypartiake dhe se ndihma po vjen për vendin e shkatërruar nga lufta.

Ukraina do të luftojë kundër narrativave ruse "kudo që janë", tha ai, duke shtuar se "thjesht, ne nuk kemi zgjidhje tjetër. Ne po luftojmë për pavarësinë tonë dhe për ekzistencën tonë. Ne mund të zbulojmë vetëm më shumë të vërteta, të cilat duhet ta tregojmë me shembujt tanë, sepse ne po luftojmë në fushën e betejës".

I pyetur në lidhje me të dërguarin e posaçëm të ShBA-së, Steve Witkoff dhe nëse ai besonte se Shtëpia e Bardhë po "përfshinte propagandën e Kremlinit", Zelensky tha se Witkoff shpesh citon Kremlinin dhe ai mendon se kjo nuk do t'i afrojë ata me paqen.

"Dhe unë besoj se, për fat të keq, kjo do të dobësojë presionin e ShBA-së ndaj Rusisë. Ne mund ta korrigjojmë këtë fushë informacioni vetëm përmes veprimeve tona. Ne po përpiqemi ta bëjmë këtë," tha Zelensky.

Ai nënvizoi gjithashtu nevojën për një qëndrim të qartë dhe vendimtar të ShBA-së në mbështetje të Ukrainës, duke thënë se Kievi i do amerikanët në anën e tij.

“Edhe nëse Amerika sot zgjodhi të jetë në mes, në mes do të thotë në mes, jo më afër Kremlinit, dhe kjo është e rëndësishme”, shtoi ai.