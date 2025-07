Qeveria britanike klasifikon grupin propalestinez “Palestine Action” si organizatë terroriste

Duke nisur nga e shtuna, anëtarësimi apo shfaqja e mbështetjes për Palestine Action do të jetë vepër penale në MB. Një tjetër seancë gjyqësore është planifikuar më 21 korrik, ku organizata do të kërkojë rishqyrtim me qëllim rrëzimin e urdhrit.