Izraeli pret të përfundojë sulmet ndaj lokacioneve bërthamore të Iranit brenda një deri në dy javë.

"Ushtria izraelite vlerëson se brenda rreth një jave, do të jetë e mundur të përfundojë sulmin ndaj të gjitha objektivave bërthamore në Iran," tha Radioja Ushtarake Izraelite, duke cituar vlerësime ushtarake.

Transmetuesi izraelit tha se afati kohor mund të zgjatet me një javë shtesë, por theksoi se këto janë vlerësime paraprake.

Sipas transmetuesit, sulmi ajror i vazhdueshëm synon kryesisht objektet bërthamore iraniane, platformat e raketave balistike dhe sistemet e mbrojtjes ajrore.

Media izraelite tha se ushtria izraelite është e shqetësuar se konflikti aktual mund të zgjatet më shumë se sa pritej, një skenar që kërkon të shmangë.

Sipas The Times of Israel, e cila në një raport dje citoi zyrtarë ushtarakë, ushtria vlerëson se do të arrijë objektivat e saj kundër programit bërthamor të Iranit brenda një deri në dy javë.

Raporti pretendoi se Izraeli ka shkatërruar ose neutralizuar rreth 40 për qind të lëshuesve të raketave balistike të Iranit, gjë që duket se ka kufizuar sulmet raketore të Iranit gjatë dy ditëve të fundit.

"Sipas vlerësimeve ushtarake izraelite, Irani nuk po i mban raketat e tij për një konflikt më të gjatë, por po përpiqet të koordinojë sulme në shkallë më të gjerë", tha raporti.

Tensionet rajonale janë përshkallëzuar që nga e premtja, kur Izraeli nisi sulme ajrore në shumë lokacione në të gjithë Iranin, duke përfshirë objektet ushtarake dhe bërthamore, duke bërë që Teherani të nisë sulme hakmarrëse.

Autoritetet izraelite thanë se që atëherë të paktën 24 persona janë vrarë dhe qindra të tjerë janë plagosur në sulmet me raketa iraniane.

Ndërkohë, në Iran, sipas raportimeve të mediave iraniane, të paktën 585 persona janë vrarë dhe më shumë se 1.300 të tjerë janë plagosur në sulmet izraelite.