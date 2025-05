Presidenti amerikan Donald Trump tha të mërkurën se asnjë palestinez nuk do të dëbohet nga Gaza e rrethuar edhe pse ai vazhdon ta ndjekë planin e tij për të marrë nën kontroll enklavën palestineze.

“Askush nuk po i dëbon palestinezët”, tha Trump në përgjigje të pyetjes së një gazetari teksa priste kryeministrin irlandez Michael Martin në Zyrën Ovale.

Komentet e presidentit amerikan vijnë pasi ministri i Financave i ekstremit të djathtë të Izraelit, Bezalel Smotrich, tha të dielën se Tel Avivi do të hapte një zyrë të re të "administratës së emigracionit" nën Ministrinë e Mbrojtjes për të menaxhuar zhvendosjen e detyruar të palestinezëve nga Gaza, sipas raporteve të shumta të mediave.

Ai tha se plani ka mbështetjen e administratës Trump.

"Zyrtarë të ndryshëm në administratë më kanë thënë vazhdimisht, 'Ne nuk do të lejojmë dy milionë nazistë të jetojnë vetëm pas gardhit'," tha ai, duke iu referuar palestinezëve në Gaza.

Ai deklaroi se “jo shumë kohë më parë ishte tabu të flitej për njerëzit që largoheshin nga Gaza, por tani njerëzit që ishin të çmendur janë më të vërtetët”.

"Jo vetëm që është realist, por është i vetmi plan që është realist," shtoi ai, sipas Washington Post.

Ministri, i cili shkoi aq larg sa mohoi vetë ekzistencën e popullit palestinez, tha se Tel Avivi po punon me administratën amerikane për të përcaktuar se cilat vende do të pranojnë të zhvendosurit me forcë nga Gaza.

Propozimi shumë i diskutueshëm vjen pasi Trumpi propozoi në shkurt për të marrë pronësinë e Gazës, për të larguar palestinezët nga atdheu i tyre dhe për t'i zhvendosur ata diku tjetër.

Plani u kritikua gjerësisht nga kombet në mbarë botën dhe u kritikua si një formë e spastrimit etnik.