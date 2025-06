Udhëheqësi iranian, Ajatollah Ali Khamenei deklaroi se ata do të vazhdojnë t'u përgjigjen sulmeve të Izraelit dhe nuk do të negociojnë kurrë me ta.

Në llogarinë X në platformën sociale të Khameneit u bë një postim në gjuhën arabe.

"Me regjimin terrorist cionist duhet të luftohet me vendosmëri. Ne nuk do të negociojmë kurrë me sionistët", thuhet në postim.