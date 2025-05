Presidenti turk, Recep Tayyip Erdoğan, përkujtoi sot 110-vjetorin e Betejave Tokësore të Çanakalasë.

"Sakrificat, guximi dhe vendosmëria e kombit turk na kanë besuar ‘Shpirtin e Çanakalasë’. Duke e përqafuar këtë trashëgimi të shenjtë, ne do t’u qëndrojmë besnikë paraardhësve tanë, do ta mbajmë gjallë shpirtin pavarësisht kushteve dhe do t’ua kalojmë atë brezave të ardhshëm", tha Erdoğan.

Presidenti turk shtoi se, ashtu si në të kaluarën, kombi turk ka treguar, edhe në rrethanat më të vështira, se do të bashkohet dhe do t’i rezistojë çdo pushtimi me koston e jetës së tyre për hir të atdheut dhe flamurit të tyre.

"Detyra e brezave të rinj është të mbajnë lart mesazhin e pavarësisë dhe të ardhmes që u gdhend në gurët, tokën dhe detin e Çanakalasë me gjak, jetë, vendosmëri dhe guxim. Me Shekullin e Türkiyes, qëllimi ynë është të jemi të denjë për paraardhësit tanë që qëndruan kundër fuqive më të mëdha të botës në Çanakala, gjunjëzuan ushtritë më moderne të kohës dhe ndryshuan rrjedhën e historisë", shtoi ai.

"Pavarësisht të gjitha sfidave dhe vështirësive, ne mbetemi të vendosur ta vazhdojmë këtë luftë derisa paqja, harmonia dhe vlerat njerëzore të zëvendësojnë luftën, terrorizmin dhe dhunën. Edhe një herë i nderoj me respekt heronjtë tanë të Çanakalasë, veçanërisht Gazi Mustafa Kemalin (Atatürkun), si dhe u shpreh përshëndetjet e mia të përzemërta të gjithë qytetarëve tanë", tha ai më tej.