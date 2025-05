Thënia "Faleminderit" për ChatGPT djeg miliona: CEO-ja Sam Altman Thënia "Faleminderit" për ChatGPT djeg miliona: CEO-ja Sam Altman

Njerëzimi mendoi se ishte i mprehtë kur zbuloi se të folur me mirësjellje me inteligjencën artificiale mund t'u fitonte pikë kur të vinte një apokalips robotik. Por kjo kushton shumë para dhe galona me ujë.