Për shekuj me radhë, qiejt ishin një fushë e rezervuar kryesisht për burrat. Megjithatë, Gokce Kubra Turan Yildirim, kapitenia e parë femër turke e Airbus A380, e ka kundërshtuar këtë traditë – duke dëshmuar se kabina ka vend për këdo që ka vendosmërinë për ta kërkuar atë.

Dymbëdhjetë vjet më parë, Yildirim hodhi hapat e saj të parë drejt qiellit. Sot, ajo ulet në krye të aeroplanit më të madh të pasagjerëve në botë, duke fluturuar për Emirates, linjën ajrore me bazë në Dubai, ku ajo ka kaluar vite duke përmirësuar zanatin e saj dhe duke punuar në radhët e saj me këmbëngulje.

Në një video të postuar në rrjetet sociale, Yildirim, e veshur me uniformën e kapitenit, del me gëzim nga një terminal i aeroportit për t’u përshëndetur nga familja dhe miqtë duke mbajtur buqeta. Fytyra e saj, rrezatuese nga krenaria, kap peshën e momentit.

“Rreth 12 vjet më parë e nisa këtë rrugëtim dhe sot më ka sjellë në vendin e kapitenit. Çdo hap, çdo sfidë, çdo sukses më ka mësuar shumë. Ky profesion nuk është thjesht punë; Është bërë pjesë e jetës sime. Dua t’i falënderoj të gjithë ata që më kanë mbështetur dhe më kanë qëndruar pranë gjatë gjithë këtij rrugëtimi. ‘Tani jam zyrtarisht kapiten i Airbus 380’’, ka shkruar ajo në njoftimin e saj.

Fjalët e saj, të mbushura me përulësi dhe gëzim, ofrojnë një vështrim në vendosmërinë e nevojshme për të lundruar në një industri ende të dominuar kryesisht nga burrat.

Airbus A380, një dykatësh i aftë për t’i transportuar mbi 800 pasagjerë, është një vepër inxhinierike – komandimi i tij është një arritje e jashtëzakonshme.

Në moshën 37-vjeçare, Yildirim komandon avionin më të madh të pasagjerëve në botë.

Kërcim besimi

Udhëtimi duket se ka qenë po aq përmbushës sa edhe destinacioni. Rruga e saj drejt sediljes së kapitenit ishte çdo gjë tjetër veçse konvencionale.

E lindur dhe e rritur në Ankara, Yildirim shkëlqeu si akademike, duke fituar një diplomë në Inxhinieri Elektrike dhe Elektronike në Universitetin Bilkent, e ndjekur nga një master në Universitetin Bogaziçi. Pasoi një karrierë premtuese në konsulencë, me një rol në Accenture. Megjithatë diçka mungonte.

Në një intervistë ekskluzive për TRT World, Yildirim tha: “E kuptova se akademia nuk ishte për mua. Konsultimi ishte shpërblyes, por ambienti i zyrës nuk përputhej me pasionet e mia. Atëherë e kuptova se duhej të ndiqja zemrën time.”

Duke lënë pas një karrierë të qëndrueshme, ajo u regjistrua në programin e pilotëve të kadetëve të Turkish Airlines (THY), një zgjedhje jokonvencionale që erdhi me rrezik dhe pasiguri.

“Momenti më sfidues ishte marrja e këtij vendimi. Ishte frikësuese, plot pasiguri. Por, sapo u përkushtova, u ndjeva tepër e çliruar”, kujton ajo.

Programi siguroi trajnimin e strukturuar dhe rigoroz që i nevojitej, duke kapërcyer hendekun midis sfondit të saj inxhinierik dhe botës së aviacionit.

“Koha ime në Shkollën Teknike dhe Fluturuese THY ishte vendimtare për të përmirësuar aftësitë e mia si pilot. Më mësoi t’i jepja përparësi sigurisë mbi gjithçka tjetër dhe më dha një vlerësim më të thellë për teknologjinë e avionëve”, thotë ajo.

Pas vitesh studimi të pandërprerë, ajo u ngrit zyrtarisht në qiell – duke u ngjitur në mënyrë të qëndrueshme nëpër gradë derisa fitoi krahët dhe filloi ngjitjen e saj, duke u bërë kapitene në Emirates.

Thyerja e barrierave në 11.270 metra lartësi

Rruga për në kabinë nuk ishte pa pengesa apo turbulenca.

Fitimi i patentës së pilotit është një proces rigoroz për këdo, që përfshin mësimin teorik, trajnimin e fluturimit dhe provimet. Por, për gratë, pritjet shoqërore ndonjëherë mund të paraqesin pengesa shtesë.

“Gjinia nuk e ndryshon procesin themelor, por kishte paragjykime delikate. Disa njerëz dyshonin nëse një grua mund të përballonte presionin e të qenit kapitene. Por, ajo që me të vërtetë kishte rëndësi ishte dashuria ime për fluturimin dhe vendosmëria ime për të vazhduar”, thotë Yildirim.

Kjo vendosmëri dha rezultat.

Fluturimi i parë i Yildirim si kapiten ishte në Paris – një moment surreal pas vitesh disipline dhe sakrificash. Duke u ngjitur në rangje, ajo arriti atë që pakkush e kishte përpara – duke u bërë kapitene e Airbus A380 në Emirates, një nga linjat ajrore kryesore në botë.

“Pas të gjitha viteve të stërvitjes, të ulesh në vendin e kapitenit ndihesha e pabesueshme. Përgjegjësia ishte e madhe, por e dija se isha gati. Pjesa më e mirë ishte ta ndaja atë moment me familjen time, e cila më mbështeti në çdo hap”, thotë ajo.

Ishte më shumë se një fitore personale. Ishte një moment historik për brezin e ardhshëm të grave që guxonin të imagjinonin veten në vendin e kapitenit.

Tejkalimi i sfidave

Kalimi nga inxhinieria në aviacion kërkonte më shumë se aftësi teknike. Kalimi nga një botë e strukturuar akademike në mjedisin dinamik dhe me presion të lartë të fluturimit kërkonte përshtatshmëri.

“Sfida më e madhe ishte përshtatja me natyrën e paparashikueshme të aviacionit. Kërkonte të menduarit e shpejtë dhe një mentalitet krejtësisht të ndryshëm. Por, zbulova se aftësitë e mia për zgjidhjen e problemeve nga inxhinieria ishin tepër të dobishme”, shpjegon ajo.

Mentorët luajtën një rol vendimtar në udhëtimin e saj, duke e udhëhequr atë përmes sfidave dhe duke e ndihmuar të lundronte në industrinë e dominuar nga meshkujt. Koha e saj në teknikën e Turkish Airlines (THY) dhe në shkollën e fluturimit i përmirësoi më tej aftësitë e saj.

“Të bëhesh kapiten nuk ka të bëjë vetëm me aftësitë teknike – ka të bëjë me udhëheqjen, vendimmarrjen dhe aftësinë për të qëndruar i qetë nën presion”, thotë ajo.

Yildirim gjithashtu pranon se trajnimi i saj në THY, i ndjekur nga përvoja e viteve në Emirates e përgatiti atë për përgjegjësinë kolosale të komandimit të një A380.

Emirates ofruan një program rigoroz të përmirësimit të kapitenit, duke kërkuar trajnime të gjera simulatorësh, vlerësime dhe vlerësime të lidershipit. Kalimi i këtyre testeve i lejoi asaj të komandonte një nga avionët më të avancuar në qiell, një ëndërr për të cilën ajo kishte punuar për vite me radhë.

Frymëzimi i gjeneratës së ardhshme

Yildirim e filloi karrierën e saj profesionale me një stazh në kompaninë e mirëmbajtjes së avionëve të Turkish Airlines (THY), THY Technic. Pas përfundimit të trajnimit, ajo iu bashkua flotës Airbus të THY si pilot i dytë.

Ajo shpreson se udhëtimi i saj do të frymëzojë më shumë gra turke për t’u futur në aviacion - ose në ndonjë fushë të dominuar nga meshkujt.

Ajo beson se peizazhi po evoluon, me më shumë gra që hyjnë në profesione që dikur konsideroheshin jokonvencionale për to. Por progresi kërkon jo vetëm vendosmëri individuale, por edhe mbështetje strukturore nga institucionet dhe shoqëria.

“Kohët po ndryshojnë. Më shumë gra po bëhen pilotë, inxhiniere dhe udhëheqëse. Çelësi është të kaloni pritshmëritë e shoqërisë dhe të besoni në potencialin tuaj”, shton ajo.

Vendi i kapitenit të një A380 mund të duket si kulmi i arritjeve, por ambiciet e Yildirim ngrihen më lart.

Ajo është e apasionuar pas mentorimit të pilotëve të rinj dhe qëndrimit në ballë të evolucionit teknologjik të aviacionit. Me AI dhe automatizimin që riformësojnë industrinë, ajo është optimiste për të ardhmen.

“Teknologjia do të vazhdojë të revolucionarizojë aviacionin, duke i bërë fluturimet më të sigurta dhe më efikase. Por pilotët njerëzorë do të jenë gjithmonë thelbësorë, veçanërisht në situata vendimmarrëse komplekse dhe me stres të lartë. E ardhmja do t’i shohë pilotët të punojnë së bashku me IA, duke siguruar rezultatet më të mira përmes një kombinimi të ekspertizës njerëzore dhe automatizimit”, thotë ajo.

Këshilla e saj për të rejat që ndjekin ëndrrat ambicioze është e thjeshtë, por e fuqishme:

“Mos kini frikë të ndryshoni kursin nëse nuk jeni të lumtur aty ku jeni. Nuk është kurrë tepër vonë për ta ndjekur pasionin tuaj, pavarësisht nga sfidat apo pritshmëritë shoqërore me të cilat mund të përballeni. Besoni vetes, hidhni hapa të guximshëm dhe rrethohuni me njerëz që ju mbështesin dhe ju frymëzojnë”, shton ajo.

Yildirim është e përfshirë në mënyrë aktive në programet e mentorimit, angazhimet e të folurit dhe iniciativat që synojnë t’i mbështesin gratë e reja që hyjnë në karriera STEM dhe aviacioni. Ndërsa ajo vazhdon të udhëtojë kontinentet, Yildirim mbetet e përkushtuar për ta mbrojtur diversitetin në aviacion.

Udhëtimi i saj është dëshmi dhe kujtim se me këmbëngulje, guxim dhe besim në vetvete, as qielli nuk është kufiri.