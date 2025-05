Det Hvide Hus lægger pres på Columbia University i forsøg på at deportere pro-Palæstina aktivister

Det Hvide Hus' pressesekretær Karoline Leavitt siger, at regeringen gav universitetet navne på de studerende, den ønskede at deportere, men at universitetet ikke var samarbejdsvilligt.