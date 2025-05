Bangladeshs overgangsregering har genindført en klausul i landets pas, der forbyder rejser til Israel, efter omfattende pro-palæstinensiske demonstrationer over hele landet.

Indenrigsministeriet udsendte den 7. april en ordre til Udlændinge- og Pasafdelingen om at genindsætte klausulen, der gør, at Bangladeshs pas igen indeholder sætningen: “DETTE PAS ER GYLDIGT TIL ALLE VERDENS LANDE UNDTAGEN ISRAEL”, bekræftede vicedirektør Nilima Afroz over for Anadolu Agency søndag.

Md. Jahangir Alam Chowdhury, rådgiver for indenrigsanliggender, underskrev ordren og satte dermed beslutningen officielt i kraft, oplyste Afroz.

I 2021 fjernede Sheikh Hasina-regeringen sætningen med henvisning til, at man ville tilpasse sig internationale passtandarder – en beslutning, der mødte stor folkelig modstand.

Hasinas regering, der blev afsat i august efter masseprotester, blev anklaget for at have anskaffet israelsk spyware til at overvåge oppositionsfolk, på trods af at Bangladesh ikke anerkender Israel.

Selvom embedsmænd fastholdt, at rejser til Israel fortsat var forbudt, udløste fjernelsen af klausulen kritik i det muslimsk-dominerede land.

Kravene om at genindføre klausulen tiltog efter det politiske skifte sidste år og i takt med, at Israels angreb på Gaza blev intensiveret.

Lørdag fandt den hidtil største pro-palæstinensiske demonstration sted i hovedstaden Dhaka – en march for Gaza med flere hundrede tusinde deltagere.

Erklæringen fra demonstrationen havde som hovedkrav at få genindført klausulen “undtagen Israel” i de nationale pas.

Blodbadet i Gaza

Siden Israel brød våbenhvilen i marts og genoptog sin folkemorderiske krig, er 1.574 palæstinensere blevet dræbt og mange flere såret.

Drabene siden marts har bragt det samlede dødstal under folkemordet op på næsten 51.000, flertallet kvinder og børn.

Under angrebene har Israel lagt størstedelen af den belejrede enklave i ruiner og fordrevet næsten hele dens befolkning.

Israel har også afskåret enklaven fra omverdenen og blokeret for nødhjælp såsom fødevarer, vand, medicin, strøm og andre livsvigtige fornødenheder.

I november sidste år udstedte Den Internationale Straffedomstol arrestordrer mod Israels premierminister Benjamin Netanyahu og tidligere forsvarsminister Yoav Gallant for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden i Gaza.

Israel står desuden over for en folkemordssag ved Den Internationale Domstol for sin igangværende krig mod enklaven.