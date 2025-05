En israelsk politiker og fremtrædende aktivist har advaret om, at Israel er på vej mod en “meget dyb forfatningskrise” og muligvis et sammenbrud af hele regimet som følge af premierminister Benjamin Netanyahus politik.

“Splittelsen i Israel handler ikke om palæstinenserne”, sagde Moshe Raz, tidligere Knesset-medlem for det venstreorienterede Meretz-parti, i et interview med Anadolu.

“Splittelsen står mellem Netanyahus tilhængere, der støtter alt, hvad han gør for at svække demokratiet, fremme korruption og krænke borgernes rettigheder, og hans modstandere, hvis manglende modstand mod den (israelske) besættelse jeg er utilfreds med”.

“Dette er den centrale konflikt i Israel. Dette er kampen”, sagde Raz. “Israel har aldrig før set demonstrationer i denne skala”.

Massedemonstrationer er brudt ud over hele Israel over de seneste dage i protest mod regeringens beslutning om at fyre Shin Bet-chefen Ronen Bar og trække tilliden til rigsadvokaten Gali Baharav-Miara – handlinger, der bredt opfattes som forsøg på at styrke Netanyahus kontrol over statslige institutioner.

Demonstranter krævede også et stop for de israelske luftangreb på Gaza for at undgå at bringe israelske gidslers liv i fare.

“Halvdelen af nationen afviser protesterne, og den anden halvdel støtter dem. Det er farligt. Det er ikke sundt”, sagde Raz.

Regimets sammenbrud

Den israelske politiker afviste dog, at Israel er på vej mod en borgerkrig.

“Jeg tror ikke, vi vil se en borgerkrig, men en del af den israelske højrefløj vil angribe palæstinensere og israelere med vold, og det er meget farligt. Dog ser jeg ikke størstedelen af højrefløjen tilslutte sig et angreb på israelere”.

Raz advarede om, at Israel er på vej mod en forfatningskrise.

“Hvis højesteret nægter at afsætte lederen af en sikkerhedsmyndighed, og regeringen forsøger at afskedige ham, vil vi stå over for en meget dyb forfatningskrise”.

Israels højesteret skal den 8. april behandle klager over regeringens afskedigelse af Shin Bet-chefen.

Tirsdag vedtog Knesset (Israels parlament) statsbudgettet for 2025, som var en vigtig sejr for Netanyahus regering.

Den israelske regering var nødt til at få budgettet vedtaget inden udgangen af marts, ellers ville den automatisk kollapse og udløse nyvalg.

Budgetvedtagelsen “betyder sandsynligvis, at der ikke vil være (tidlig, red.) valg i 2025”, sagde Raz.