Det Hvide Hus har klaget over, at Columbia University nægter at hjælpe føderale agenter med at finde personer, som regeringen søger at deportere for deres deltagelse i pro-palæstinensiske demonstrationer. Samtidig fortsætter administrationen med at straffe universitetet ved at trække føderale forskningsmidler tilbage.

Lørdag bortførte immigrationsmyndigheder Mahmoud Khalil, en palæstinensisk aktivist med lovlig og permanent opholdstilladelse, der spillede en fremtrædende rolle i protester på Columbia sidste år mod Israels bombardement af det belejrede Gaza. Han står nu over for mulig udvisning.

Præsident Donald Trump har lovet flere anholdelser. Under en pressebriefing i Washington tirsdag sagde Det Hvide Hus’ pressesekretær, Karoline Leavitt, at føderale myndigheder har “brugt efterretninger” til at identificere personer, der har deltaget i demonstrationer på campus rettet mod Israels folkemorderiske krig i Gaza.

Hun sagde, at Columbia havde fået udleveret navne på de pågældende personer, men nægtede at hjælpe Department of Homeland Security med at “identificere disse personer på campus”.

“Som præsidenten sagde meget klart i sin udtalelse i går, vil han ikke tolerere dette”, sagde Leavitt.

I sidste uge meddelte Trump-administrationen, at den trak 400 millioner dollars i tilskud og kontrakter fra Columbia, med den begrundelse, at universitetet ikke har formået at stoppe påstået antisemitisme på campus.

Universitetet blev sidste forår rystet af store demonstrationer, hvor studerende krævede en ende på Israels krig mod Gaza samt en anerkendelse af palæstinensiske menneskerettigheder og territoriale krav. Universitetet tilkaldte til sidst politiet for at opløse en protestlejr og afslutte en studenterbesættelse af en administrationsbygning.

Det Hvide Hus forsvarer Khalils anholdelse

Det Hvide Hus har forsvareret anholdelsen af Khalil, der endnu ikke er sigtet for noget relateret til sin aktivisme.

Leavitt sagde, at udenrigsminister Marco Rubio “forbeholder sig retten til at annullere Mahmoud Khalils visum” i henhold til en lov fra 1952, kendt som Immigration and Nationality Act.

“Mahmoud Khalil var en person, der fik privilegiet at komme til dette land for at studere på et af vores nationens fineste universiteter, og han misbrugte denne mulighed, dette privilegium, ved at støtte terrorister – Hamas-terrorister, der har dræbt uskyldige mænd, kvinder og børn”, sagde hun.

Trump hyldede Khalils anholdelse som den første “af mange flere”, og lovede på sociale medier at deportere studerende, som han beskrev som deltagere i “pro-terroristiske, antisemitiske og anti-amerikanske aktiviteter”.

Khalil, der afsluttede sin kandidatuddannelse på Columbia i december, samt protestlederne, har afvist anklagerne og fastholder, at de er imod krig og ikke er antisemitiske. De påpeger, at nogle jødiske studerende og grupper også har deltaget i demonstrationerne.

Ifølge hans advokater er Khalil født i Syrien og er barnebarn af palæstinensere, der blev tvunget til at forlade deres hjemland. Der blev ikke nævnt noget om hans statsborgerskab, men hans familie er blevet fordrevet igen som følge af borgerkrigen i Syrien og bor nu i andre lande.

Khalil er gift med en amerikansk statsborger, som venter deres første barn.

“For alle, der læser dette, beder jeg jer om at se Mahmoud gennem mine øjne – som en kærlig ægtemand og den kommende far til vores barn”, skrev hans hustru, der ikke er blevet offentligt identificeret, i en erklæring fra hans advokater.

“Jeg har brug for jeres hjælp til at få Mahmoud hjem, så han kan stå ved min side og holde min hånd i fødestuen, når vi byder vores første barn velkommen til verden”.