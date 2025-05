Hundredvis af mennesker i Massachusetts har demonstreret mod tilbageholdelsen af Rumeysa Ozturk, en tyrkisk ph.d.-studerende ved Tufts University, af de amerikanske immigrationsmyndigheder efter hendes kritik af Israel.

Onsdag krævede demonstranterne, der bar skilte med teksten: “Fri Rumeysa” og “Vi står med Rumeysa”, hendes øjeblikkelige frigivelse.

Ozturk blev arresteret tirsdag aften af amerikanske Immigration and Customs Enforcement (ICE) agenter nær hendes hjem i Somerville, Massachusetts, mens hun var på vej til en iftar-middag, ifølge hendes advokat, Mahsa Khanbabai.

Hun blev anholdt af maskerede føderale agenter i dagslys, og myndighederne hævdede, at hun havde engageret sig i aktiviteter, der støttede den palæstinensiske gruppe Hamas — en anklage, som hendes familie og støtter afviser stærkt.

Øget pres på pro-palæstinensiske studerende og akademikere

Hendes tilbageholdelse kommer efter, at hun i 2024 medforfattede en kronik i The Tufts Daily, hvor hun opfordrede universitetet til at anerkende det palæstinensiske folkedrab og trække investeringer fra selskaber med forbindelser til Israel.

“Universitetet havde ikke kendskab til denne hændelse på forhånd og delte ikke nogen oplysninger med de føderale myndigheder før begivenheden”, sagde Tufts University-præsident Sunil Kumar.

“Ud fra hvad vi senere er blevet fortalt, er den studerendes visum-status blevet ophævet, og vi søger at bekræfte, om denne information er korrekt”.

Ozturks tilbageholdelse kommer også i lyset af Trump-administrationens omfattende indgreb over for pro-palæstinensiske studerende og akademikere, herunder den palæstinensiske aktivist og Columbia University-kandidat Mahmoud Khalil og Georgetown University-forsker Badar Khan Suri.