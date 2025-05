En studerende fra Cornell University, der står over for deportation, fik afslag fra den føderale dommer, der behandler hans retssag mod Trump-administrationen.

Dommer Elizabeth Coombe afviste torsdag Momodou Taals anmodning om midlertidigt at standse hans udvisning samt håndhævelsen af to præsidentielle ordrer fra Donald Trump.

Den 31-årige britisk-gambiske statsborger fik inddraget sit studievisum tidligere denne måned og blev bedt om at overgive sig til immigrationsmyndighederne (ICE) med henblik på deportation.

Taals sag kommer, mens Trump-administrationen forsøger at udvise ikke-statsborgere for at have deltaget i pro-palæstinensiske demonstrationer på universiteter, som regeringen anser for antisemitiske og sympatiske over for modstandsgruppen Hamas. Studerende hævder, at regeringen målretter dem for at kæmpe for palæstinensiske rettigheder.

Taal og to medsagsøgere indgav den 15. marts en retssag for at blokere håndhævelsen af de præsidentielle ordrer, som han mener kan føre til hans deportation, og argumenterede for, at de krænker ytringsfriheden.

En uge efter, at sagen blev indgivet, fik han besked om, at hans studievisum var blevet inddraget allerede før sagsanlægget, men at ICE-agenter havde haft svært ved at lokalisere ham.

Regeringen hævder, at Taals visum blev inddraget på grund af hans påståede deltagelse i “forstyrrende protester”, hvor han angiveligt ignorerede universitetets retningslinjer og skabte et fjendtligt miljø for jødiske studerende.

I en høring tirsdag argumenterede Taals advokat, Eric Lee, at hans klient blev forfulgt for at udøve sin ytringsfrihed.

Taal, der er doktorstuderende i Africana-studier, blev suspenderet sidste efterår, efter at en gruppe pro-palæstinensiske aktivister afbrød en jobmesse på campus.

Indgreb over for pro-palæstinensiske studerende

Taals sag er en del af en voksende række af sager, hvor myndighederne målretter pro-palæstinensiske studerende for at demonstrere mod Israels folkemord i det belejrede Gaza, som har kostet omkring 62.000 palæstinensere livet.

Den 8. marts blev den fremtrædende palæstinensiske aktivist og Columbia University-studerende Mahmoud Khalil anholdt af myndighederne. Trump hyldede hans anholdelse og sagde, at det var “den første af mange”.

Uden at fremlægge beviser beskyldte Trump Khalil for at støtte Hamas, en anklage, som Khalil afviser.

Få dage efter Khalils anholdelse blev en anden pro-palæstinensisk akademiker, Badar Khan Suri, en indisk forsker ved Georgetown University, arresteret. Hans advokat hævder, at han blev tilbageholdt på grund af sin kones palæstinensiske baggrund.

Den 25. marts sagsøgte Yunseo Chung, en 21-årig pro-palæstinensisk studerende fra Columbia University, Trump-administrationen for at stoppe sin deportation og hævdede, at myndighederne anvendte de samme metoder mod hende som mod Khalil.

Rumeysa Ozturk, en tyrkisk ph.d.-studerende ved Tufts University, blev bortført af myndighederne i fuldt dagslys for at kritisere Israels folkemord i den belejrede enklave, mens udenrigsminister Marco Rubio forsvarede ophævelsen af hendes visum.

Torsdag sagde Rubio, at USA har annulleret visum for over 300 pro-palæstinensiske studerende, som han kaldte “galninge”, for at demonstrere mod Israels massakrer.