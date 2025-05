En gruppe på 1.000 nuværende og tidligere israelske reservister fra luftvåbnet offentliggjorde torsdag en appel om at bringe alle fanger hjem fra Gaza – “selv hvis det betyder en afslutning på krigen”.

“Fortsættelsen af krigen fremmer ikke nogen af de erklærede mål og vil kun koste flere liv – både blandt gidsler, soldater og civile”, står der i et brev offentliggjort af reservisterne i israelske medier.

Brevet kræver, at de israelske gidsler fra Gaza bliver bragt hjem “øjeblikkeligt” og hævder, at krigen nu føres af “politiske og personlige interesser”.

“Kun en aftale kan bringe gidslerne sikkert hjem, mens militært pres hovedsageligt fører til deres drab og udsætter vores soldater for fare”, lyder det i brevet, der også opfordrer israelerne til at “mobilisere til handling”.

Blandt underskriverne er tidligere hærchef Dan Halutz.

‘En flok ekstremister’

Israels premierminister Benjamin Netanyahu svarede igen og kaldte underskriverne af brevet for ‘en flok ekstremister’.

“De er en flok ekstremister, der endnu en gang forsøger at splitte det israelske samfund indefra”, sagde han i en udtalelse.

Netanyahu anklagede dem for at handle med ét mål for øje: “at vælte regeringen”, sagde, at de hverken repræsenterer “soldaterne eller befolkningen”.

Forsvarsminister Israel Katz hævdede, at brevet underminerer den israelske krigs “legitimitet” og opfordrede hær- og luftvåbencheferne til at håndtere sagen “på den mest passende måde”.

Ifølge den israelske avis Haaretz har flyvevåbnets chef valgt at fyre de aktive reservister, der underskrev brevet – dog uden at oplyse hvor mange.

Fornyet angreb

Israel anslår, at 59 gidsler stadig holdes i Gaza, hvoraf mindst 22 menes at være i live.

De skulle have været frigivet i en anden fase af våbenhvile- og fangeudvekslingsaftalen, som krævede en fuld israelsk tilbagetrækning fra Gaza og en permanent afslutning på krigen.

Den israelske hær genoptog en dødelig offensiv mod Gaza den 18. marts og har siden dræbt over 1.500 palæstinensere samt såret yderligere 3.800 og dermed brudt den aftale, der blev indgået i januar.

Netanyahu lovede i sidste uge at intensivere angrebene på Gaza, samtidig med at der arbejdes på at implementere den amerikanske præsident Donald Trumps plan om at fordrive palæstinenserne fra enklaven.

Over 50.800 palæstinensere er blevet dræbt i Gaza som følge af Israels folkemorderiske krig siden oktober 2023 – de fleste af dem kvinder og børn.