Den zionistiske organisation Betar US, som opererer i USA med israelsk støtte, har udarbejdet en liste over Palæstina-støtter – med særlig fokus på antizionistiske jøder – og har indsendt deres oplysninger til Tel Aviv med det formål at begrænse deres indrejse i Israel.

Organisationen beskriver sig selv som den “nordamerikanske afdeling” af den revisionistiske zionisme, grundlagt af Ze’ev Jabotinsky i 1923, og hævder at være en af de mest aktive zionistiske organisationer i USA.

Dens globale aktiviteter ledes fra “Bet Jabotinsky”-centret i Tel Aviv, og den har også kontorer i USA, Europa og Storbritannien.

Organisationen indrømmer at have delt navne på studerende, der deltager i pro-palæstinensiske protester med den amerikanske regering, samtidig med at den fører registre over antizionistiske individer – herunder jøder fra USA, Canada, Latinamerika, Frankrig og Storbritannien – hvis oplysninger de sender videre til den israelske regering med henblik på at forhindre dem i at rejse ind i landet.

Navne, billeder, arbejdsplads og sociale medieaktiviteter for disse personer offentliggøres.

På X udtalte organisationen: “Vi bekræfter, at vi fra Israel har indsendt en liste over diaspora-jøder, som vi anbefaler bliver nægtet adgang til Israel, til adskillige israelske regeringsledere”, og kaldte disse personer for “fjender”.

Organisationen siger, at den agter at opbygge lister over diaspora-jøder, som “udgør en fare for den jødiske stat”.

Blandt de udpegede er den jødiske journalist Peter Beinart og ledere fra “Jewish Voices for Peace”, “Code Pink” og “New Israel Fund”.

Offentliggørelse af personlige oplysninger

Organisationen har delt opslag på sociale medier med personlige oplysninger om individer, heriblandt Rachel Leiken, en jødisk kvinde, der arbejder ved Yale University’s Slifka Center, som de anklager for at støtte Palæstina og betegner som en trussel mod jødedommen.

Leikens navn er blevet sendt til det israelske indenrigsministerium med henblik på et livsvarigt indrejseforbud til Israel.

Organisationen beskrev Rachel Leiken som “alt hvad der er galt med jødedommen” for hendes støtte til Palæstina, delte hendes personlige oplysninger offentligt og meddelte, at hendes navn var blevet sendt til Israels indenrigsministerium for livsvarigt forbud.

Betar hævder, at personer, der marcherede for Mahmoud Khalil, talte imod Israel i FN, eller støtter boykot, ikke burde forvente at få adgang til landet.

Organisationen bekræftede desuden, at dens medlemmer inkluderer personer fra forskellige regeringskontorer, herunder Israels udenrigsminister Gideon Saar, minister for ligestilling May Golan, minister for diasporaanliggender Amichai Chikli, Likud-medlem og Knesset-formand Amir Ohana, Knesset-medlem Sharren Haskel, premierministerens kontor, den interne sikkerhedstjeneste Shin Bet (Shabak) og andre israelske efterretningstjenester.