En landkonvoj med retning mod Gaza krydsede tirsdag ind i Libyen i et forsøg på at rette opmærksomheden mod den ødelæggende israelske belejring af den palæstinensiske enklave, oplyser arrangørerne.

Konvojen, som består af 12 busser, 100 privatbiler og mere end 1.000 aktivister, blev sendt af sted fra den tunesiske hovedstad Tunis mandag og er nu på vej mod det belejrede område.

“Vi har passeret flere libyske byer og befinder os nu nær Al-Zawiya, 51 km vest for Tripoli”, udtalte Mohammed Ameen Binnour, konvojens medicinske koordinator, til Anadolu.

Ifølge Binnour blev konvojen mødt med stor opbakning på gaden og officielt modtaget af libyske sikkerhedsstyrker.

“Libyerne bidrog også med al slags støtte, herunder mad, koldt vand og andre fornødenheder”, tilføjede han.

Aktivisterne planlægger at krydse grænsen fra Libyen til Egypten inden torsdag og fortsætte til byen Rafah nær grænsen til Gaza.

Konvojen blev igangsat kun én dag efter, at Israel opfangede det internationale nødhjælpsskib ‘Madleen’ med kurs mod Gaza og tilbageholdt 12 udenlandske aktivister ombord.

Siden begyndelsen af marts har Israel fastholdt blokeringen af humanitær bistand via Gazas grænseovergange, hvilket har fået nødhjælpsorganisationer til at advare om risikoen for hungersnød blandt Gazas 2,4 millioner indbyggere.

Den israelske hær har siden oktober 2023 ført en folkemorderisk krig mod Gaza og ignoreret internationale krav om våbenhvile. Næsten 55.000 palæstinensere er blevet dræbt – langt de fleste kvinder og børn.

I november sidste år udstedte Den Internationale Straffedomstol arrestordrer på Israels premierminister Benjamin Netanyahu og hans tidligere forsvarsminister Yoav Gallant for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden i Gaza.

Israel står desuden over for en folkemordssag ved Den Internationale Domstol for sine krigsforbrydelser mod civile i enklaven.