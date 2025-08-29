El Parlamento de Türkiye aprobó una moción con un fuerte tono de condena contra la expansión de la ocupación israelí en Gaza y acusó a Tel Aviv de cometer genocidio contra el pueblo palestino. La resolución fue adoptada este viernes en una sesión extraordinaria dedicada a la situación en el enclave.

En su declaración, el Parlamento señaló: “Pedimos que se suspenda la membresía de Israel en la ONU y en otros organismos internacionales hasta que este detenga sus políticas genocidas”.

La moción también instó a todos los parlamentos del mundo a cortar lazos militares y comerciales con Israel, y también a tomar medidas para levantar el embargo impuesto a Palestina.

Ante el Parlamento, el ministro de Relaciones Exteriores de Türkiye, Hakan Fidan, presentó un informe sobre la crisis humanitaria en Gaza.