Una serie de enfrentamientos estallaron durante la marcha que encabeza el expresidente de Bolivia, Evo Morales, en protesta por las políticas del actual mandatario, Luis Arce.

Poco después del comienzo de la llamada “Marcha para salvar Bolivia”, más de 5.000 seguidores de Morales se encontraron con aproximadamente mil partidarios de Arce en el pequeño pueblo de Vila Vila. Los grupos se enfrentaron y al menos 26 personas resultaron heridas, según el Ministerio de Salud del país.

Tras estos acontecimientos, el expresidente anunció que ya no formaría parte de la movilización. “La marcha no es de Evo. La marcha es del pueblo (...). He decidido, después de esta jornada, retirarme de la marcha”, declaró el líder aymara, asegurando que quería evitar que se vinculara la movilización con fines personales.

La movilización comenzó en la pequeña ciudad de Caracollo, en la región de Oruro, y se dirige hacia La Paz, capital del país. En total, espera recorrer unos 190 kilómetros.

En el camino, miles de manifestantes indígenas ondearon la bandera de Bolivia, así como del partido socialista MAS. También llevaron wiphalas, la bandera de los pueblos indígenas de los Andes, que se compone por 49 cuadros multicolor.

Los integrantes de la marcha culpan al actual presidente por los problemas económicos, como la escasez de dólares y combustible.

Crece la tensión de cara a las elecciones presidenciales

Los enfrentamientos están relacionados a las crecientes tensiones entre Arce y Morales de cara a las elecciones de 2025.

Morales, el primer presidente indígena de Bolivia entre 2006 y 2019, era extremadamente popular hasta que intentó buscar un cuarto mandato, lo cual no está permitido por la Constitución. Sin embargo, Arce asegura que Morales quiere desafiarlo para convertirse en el candidato del MAS en las elecciones del año próximo.