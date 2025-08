“Un festival de sangre”

Gabo entendió que el estado de Israel no representaba los intereses del pueblo judío, y que las acusaciones de antisemitismo podrían ser usadas para silenciar su voz diciendo: “Tengo muchos amigos, cuyas voces fuertes podrían escucharse en medio mundo, que hubieran querido y sin duda siguen queriendo expresar su indignación por este festival de sangre, pero algunos de ellos confiesan en voz baja que no se atreven por temor de ser señalados de antisemitas".

Pero respondió claramente que su voz, aún siendo un escritor solitario en esa lucha, seguía firme con el pueblo palestino. Y no le podían hacer temer con el “chantaje del antisemitismo” ni el chantaje del anticomunismo al que fue sujeto a través de sus carrera por apoyar la causa de la unidad y soberanía latinoamericana.

A pesar de las consecuencias, García Márquez no se autocensuró cuando hablaba de la hipocresía de la comunidad internacional frente al genocidio del pueblo palestino. Que mientras Europa tomaba acciones en contra de Argentina por tratar de recuperar las Malvinas de Inglaterra no hacía nada frente a la invasión de Israel en Líbano. Algo que parece familiar hoy en día cuando los gobiernos occidentales se preocupan por la situación en Ucrania pero quedan callados frente al exterminio del pueblo palestino en Gaza.

El legado de sionismo

Mientras algunos sectores de la sociedad israelí se rebelan por las acciones de su gobierno en Gaza, en rechazo de la ocupación y la conscripción forzada, es importante pensar en lo que Gabo tenía que decir sobre las protestas en contra de la guerra en 1982. El escritor enfatizó que aquella guerra era “muy lejos de ser la de su dios, que durante tantos y tantos siglos se había complacido con la convivencia de palestinos y judíos bajo el mismo cielo”. La guerra de 1982, tanto como la ofensiva de hoy, muestran cómo Israel y su liderazgo usan su religión para justificar atrocidades que ningún Dios justificará.

García Márquez nos recuerda que denunciar las injusticias es una tarea fundamental del intelectual, no importa dónde sucedan o las consecuencias de señalarlas. Gabo muestra que los lazos de solidaridad entre Palestina y Latinoamérica son parte de nuestra historia compartida, definida no solo por el saqueo y la colonización por parte de los países del Norte Global, sino por nuestra rica herencia cultural de resistencia y supervivencia ante la muerte. Quizás, en un día no tan lejano, los árabes que retrató Gabo en “Cien años de soledad”, quienes buscaron refugio en el pueblo mágico de Macondo, puedan regresar a una Palestina libre.