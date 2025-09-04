TÜRKİYE
2 min de lectura
Encuentran a científico turco desaparecido hace días en centro de detención para migrantes en EE.UU.
La familia de Furkan Dolek, científico de Türkiye que llevaba más de una semana desaparecido, agradeció a las autoridades diplomáticas de este país por localizarlo en Buffalo, Nueva York. Dolek fue detenido cuando realizaba una protesta.
Encuentran a científico turco desaparecido hace días en centro de detención para migrantes en EE.UU.
La hermana de Dolek, expresó su agradecimiento por el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye y del Consulado General en Nueva York. / User Upload
4 de septiembre de 2025

El científico turco Furkan Dolek, desaparecido hace más de una semana, fue localizado en el Centro Federal de Detención de Buffalo, en Nueva York, confirmaron funcionarios diplomáticos de Türkiye.

La hermana de Dolek, Esra Dolek Coskun, expresó su agradecimiento por el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores de Türkiye y del Consulado General en Nueva York, que ayudaron a ubicar al científico, informó la agencia de noticias Anadolu este jueves.

Coskun detalló que su hermano fue trasladado al centro de detención, pero que aún no se le ha asignado una fecha de audiencia. “Pude hablar con él por teléfono. Sonaba bien”, señaló Coskun, añadiendo que la prioridad de la familia es asegurar su pronto regreso a Türkiye.

Según explicó, el consulado sigue de cerca los desarrollos del caso y mantiene informada a la familia.

RelacionadoTRT Global - Ministro Fidan aborda reconocimiento de Palestina y ayuda a Gaza con homólogos de Oriente Medio

“Explotación laboral y falta de ética en instituciones de investigación”

Recomendados

Dolek, cuya visa de EE.UU. habría sido revocada, fue detenido cuando caminaba hacia Canadá como manera de protesta.

En su última publicación en LinkedIn, el pasado 27 de agosto, escribió: “He caminado todo el trayecto desde Massena, y ahora estoy en Akwesasne… Estoy agotado, me arden las piernas y tengo ampollas en los pies… pero agradezco haber llegado hasta aquí”.

El científico había utilizado anteriormente LinkedIn para denunciar explotación laboral y falta de ética en instituciones de investigación, señalando que los investigadores vulnerables quedaban desprotegidos mientras que los denunciantes sufrían represalias.

También afirmó que fue despedido y sufrió retaliaciones después de presentar quejas oficiales.


FUENTE:TRT Español y agencias
Explora
Tribunal de Gaza pide que Asamblea General de ONU tenga facultad para autorizar intervención armada
Grupo SDF envía “señales contradictorias” sobre acuerdo del 10 de marzo, afirma presidente de Siria
Reunión Trump-Zelenskyy incluye a líderes europeos, mientras se anticipa pronto encuentro con Putin
Israel despliega nueva “trampa de sangre” para desplazar forzosamente a palestinos en Ciudad de Gaza
Erdogan destaca que cumbre de Trump y Putin da un “nuevo impulso” para terminar la guerra en Ucrania
Hambre, fuego y sangre: Israel ha matado a 1.760 palestinos que buscaban alimentos en Gaza, dice ONU
"Gaza no tiene tiempo que perder": Erdogan pide acción urgente para evitar colapso humanitario total
¿Qué pasó en cumbre de Trump y Putin en Alaska? Sin acuerdo sobre guerra en Ucrania pero con avances
Ministro israelí anuncia más asentamientos en Cisjordania: “Entierran la idea de Estado palestino”
Niños desnutridos llenan hospitales de Gaza, mientras Netanyahu niega la hambruna
Putin y Trump, frente a frente: ¿qué posturas y expectativas llevan a la reunión en Alaska?
Presidente Erdogan dialoga con líder de la OTAN sobre guerra en Ucrania antes de cumbre Trump-Putin
Más de 100 ONG denuncian que Israel les niega la entrada de ayuda humanitaria en Gaza
Informe de derechos humanos de EE.UU. modera crítica a gobiernos afines a Trump y endurece a rivales
Ucrania presenta sus condiciones para un alto el fuego antes de la cumbre entre Trump y Putin
Echa un vistazo a TRT Global. ¡Comparte tu opinión!
Contact us