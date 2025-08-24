ORIENTE MEDIO
Israel lanza ataques aéreos sobre Yemen y deja varios muertos y heridos
La capital yemení, Saná, sufrió hoy ataques aéreos israelíes que dejaron al menos dos muertos y cinco heridos. Las bombas alcanzaron zonas civiles y centros energéticos, reporta el canal hutí Al Masirah.
Humo tras ataque aéreo israelí en Saná, Yemen, apuntando a sitios militares hutíes y plantas de energía. / AFP
24 de agosto de 2025

La capital de Yemen, Saná, fue hoy blanco de un ataque aéreo israelí que dejó al menos dos muertos y cinco heridos, afectando infraestructuras vitales como centrales eléctricas e instalaciones petroleras. Estos bombardeos, los primeros sobre la ciudad desde el 17 de agosto, aumentan la tensión en un país ya marcado por años de crisis y bloqueo.

El canal Al Masirah, controlado por los hutíes, informó que las bombas alcanzaron zonas cercanas al complejo presidencial, bases de misiles y centros energéticos. Los residentes denunciaron el impacto sobre áreas civiles, mientras el ejército israelí no emitió comentarios.

El ataque se produce pocos días después de que los hutíes lanzaran misiles de racimo hacia Israel, un hecho sin precedentes que, según un oficial de la Fuerza Aérea israelí, representa una nueva amenaza. Las municiones de racimo son especialmente peligrosas, ya que se dividen en múltiples explosivos, dificultando su interceptación y aumentando el riesgo para la población.

Durante más de 22 meses, los hutíes han lanzado misiles y drones hacia Israel y han atacado barcos en el Mar Rojo. Según ellos, estas acciones son un gesto de solidaridad con los palestinos ante lo que consideran la brutal ocupación israelí, mientras Yemen sigue sufriendo las consecuencias de un conflicto prolongado en su territorio.


FUENTE:TRT Español y agencias
