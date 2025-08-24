La capital de Yemen, Saná, fue hoy blanco de un ataque aéreo israelí que dejó al menos dos muertos y cinco heridos, afectando infraestructuras vitales como centrales eléctricas e instalaciones petroleras. Estos bombardeos, los primeros sobre la ciudad desde el 17 de agosto, aumentan la tensión en un país ya marcado por años de crisis y bloqueo.

El canal Al Masirah, controlado por los hutíes, informó que las bombas alcanzaron zonas cercanas al complejo presidencial, bases de misiles y centros energéticos. Los residentes denunciaron el impacto sobre áreas civiles, mientras el ejército israelí no emitió comentarios.

El ataque se produce pocos días después de que los hutíes lanzaran misiles de racimo hacia Israel, un hecho sin precedentes que, según un oficial de la Fuerza Aérea israelí, representa una nueva amenaza. Las municiones de racimo son especialmente peligrosas, ya que se dividen en múltiples explosivos, dificultando su interceptación y aumentando el riesgo para la población.