TÜRKİYE
Erdogan respalda estabilidad en Siria y destaca cooperación regional como prioridad de Ankara
Tras la cumbre de la OCS en China, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, resaltó que Ankara promueve la paz en Siria y apoya los corredores comerciales regionales. También subrayó la importancia del diálogo para poner fin a la guerra en Ucrania.
El presidente Recep Tayyip Erdogan destaca los esfuerzos de Türkiye por profundizar las relaciones con Beijing. (Foto: AA) / AA
2 de septiembre de 2025

Ni Ankara ni Damasco tolerarán esfuerzos por desestabilizar Siria: así lo afirmó el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, quien prometió apoyo a la nación vecina, devastada por la guerra civil. Y advirtió que “los barones de la guerra que invierten en el caos perderán esta vez”.

Hablando con periodistas el martes durante su vuelo de regreso desde Tianjin, China, donde asistió a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), el presidente Erdogan dijo que los diversos pueblos de Siria, incluidos árabes, kurdos, turcomanos, alauitas, sunitas y cristianos, “prevalecerán” sobre quienes buscan dividirlos.

“No abandonaremos Siria. Continuaremos apoyándolos. Si Dios quiere, nadie podrá impedir que Siria se levante de nuevo”, aseguró.

Por otra parte, Erdogan también destacó los esfuerzos de Ankara por profundizar sus relaciones con Beijing, señalando que China “reconoce la relevancia e influencia regional de Türkiye”.

Diálogo hacia la paz


Además, Erdogan dijo que recibió con satisfacción la reciente cumbre entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, en Alaska. La calificó como “razonable”, y subrayó que sólo un diálogo orientado a la paz puede poner fin a la guerra en Ucrania.

Señaló que Ankara ha defendido de forma continua las negociaciones, recordando que los encuentros previos realizados en Estambul demostraron que el camino hacia la paz permanece abierto.

Sobre la integración regional, Erdogan resaltó el reciente acuerdo del Corredor de Zangezur entre Azerbaiyán y Armenia, calificándolo como un paso que activará redes ferroviarias y viales, abrirá pasos fronterizos y fomentará el comercio en distintos sectores. “Quien intente socavar este proceso pagará el precio”, advirtió, subrayando el compromiso de Türkiye con la unidad de los pueblos de la región.

Reconocimiento global de Palestina


Erdogan también se refirió a Palestina, anticipando que el tema dominará la Asamblea General de la ONU este mes, especialmente mientras varios países europeos avanzan hacia el reconocimiento del Estado palestino.

El mandatario criticó las restricciones de visado por parte de Estados Unidos a funcionarios palestinos y urgió a Washington a “decir basta” a los “asesinatos y opresión” de Israel.

“El genocidio de Israel nunca será olvidado. Las madres y padres compasivos nunca olvidarán cómo fueron masacrados bebés, madres y padres en Palestina”, afirmó. “La Asamblea General de la ONU existe para resolver los problemas globales, y excluir a Palestina solo favorecería a Israel”.

