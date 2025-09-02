Ni Ankara ni Damasco tolerarán esfuerzos por desestabilizar Siria: así lo afirmó el presidente de Türkiye, Recep Tayyip Erdogan, quien prometió apoyo a la nación vecina, devastada por la guerra civil. Y advirtió que “los barones de la guerra que invierten en el caos perderán esta vez”.

Hablando con periodistas el martes durante su vuelo de regreso desde Tianjin, China, donde asistió a la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), el presidente Erdogan dijo que los diversos pueblos de Siria, incluidos árabes, kurdos, turcomanos, alauitas, sunitas y cristianos, “prevalecerán” sobre quienes buscan dividirlos.

“No abandonaremos Siria. Continuaremos apoyándolos. Si Dios quiere, nadie podrá impedir que Siria se levante de nuevo”, aseguró.

Por otra parte, Erdogan también destacó los esfuerzos de Ankara por profundizar sus relaciones con Beijing, señalando que China “reconoce la relevancia e influencia regional de Türkiye”.

Diálogo hacia la paz





Además, Erdogan dijo que recibió con satisfacción la reciente cumbre entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, en Alaska. La calificó como “razonable”, y subrayó que sólo un diálogo orientado a la paz puede poner fin a la guerra en Ucrania.

Señaló que Ankara ha defendido de forma continua las negociaciones, recordando que los encuentros previos realizados en Estambul demostraron que el camino hacia la paz permanece abierto.