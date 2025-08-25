ORIENTE MEDIO
¿Qué se sabe de los ataques israelíes a Yemen? Bombardeos en la capital, muertos y más de 80 heridos
Aviones de guerra de Israel lanzaron unas 40 municiones sobre Sanaa, capital de Yemen, impactando el palacio presidencial y plantas de energía, según reportes. El Ministerio de Salud, dirigido por los hutíes, denunció “ataques directos” a civiles.
Un hombre y un niño caminan cerca del lugar de un ataque aéreo israelí que tuvo como objetivo una instalación de una compañía petrolera. / AFP
25 de agosto de 2025

El humo negro se alzó sobre Saná, capital de Yemen, este domingo, cuando 14 aviones de guerra israelíes lanzaron cerca de 40 municiones contra varias zonas de la ciudad, según reportes de Tel Aviv. Los ataques, de acuerdo al Ministerio de Salud en Yemen –dirigido por los hutíes–, mató a por lo menos 6 personas e hirió a otras 86, de las cuales 21 se encuentran en estado crítico. 

Anees al-Asbahi, portavoz del Ministerio de Salud, informó en su cuenta de X que entre los heridos también se encuentran siete niños y tres mujeres. Por lo que calificó los ataques de Tel Aviv como "un crimen que se suma al historial de la entidad sionista de violaciones sistemáticas cometidas" contra "objetivos civiles".

El funcionario denunció que Israel "atacó directamente a civiles y causó víctimas, además de destruir instalaciones civiles que no tenían conexión con objetivos militares". "Condenamos y denunciamos el silencio de la comunidad internacional y de Naciones Unidas ante los crímenes de la ocupación (israelí), que han afectado a los pueblos de nuestra nación árabe e islámica, y su violación del derecho internacional humanitario y su incumplimiento de todos los pactos", completó Al-Asbahi.

Los ataques 

El ejército israelí señaló en un comunicado que los ataques apuntaron contra “infraestructura militar” del grupo hutí en Saná, incluyendo un lugar “donde se encuentra el palacio presidencial, las plantas eléctricas de Asar y Hizaz, y un sitio de almacenamiento de combustible”. Y el Ministerio de Defensa de Israel difundió una fotografía en la que el primer ministro, Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa, Israel Katz, supervisan la operación desde un búnker de comando.

Por su parte, el canal Al-Masirah, controlado por los hutíes, confirmó los ataques en su red social X, al publicar “agresión israelí contra Saná”. El medio reportó además que entre los blancos alcanzados estaban “una gasolinera de una compañía petrolera en la calle al-Sitin” y la central eléctrica de Haziz, en el distrito de Sanhan, en el sur de la ciudad, que ya había sido bombardeada por Israel el pasado 17 de agosto. 

Asimismo, una fuente de seguridad aseguró a la agencia de noticias AFP que también fue bombardeado el edificio de Seguridad Municipal en el centro de la capital. 

Ahora bien, la televisión hutí afirmó además que varias aeronaves israelíes fueron “neutralizadas” y obligadas a retirarse, citando a un funcionario del Ministerio de Defensa hutí, y que equipos de defensa civil trabajaban para controlar los incendios provocados por las explosiones.

El ejército israelí afirmó que los bombardeos del domingo se llevaron a cabo en respuesta a repetidos ataques hutíes contra Israel, alegando que el grupo yemení lanzó un ataque con misiles contra Israel.

"Los hutíes pagarán caro cada intento de atacar a Israel", declaró el ministro de Defensa hace una semana. 

Desde noviembre de 2023, los hutíes han lanzado ataques con misiles y drones contra objetivos israelíes y contra la navegación comercial en el mar Rojo, el golfo de Adén y el mar Arábigo, en apoyo a los palestinos en Gaza, donde más de 62.600 personas han muerto en la brutal ofensiva israelí contra el enclave.

