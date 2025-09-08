Denunciando que Israel en Gaza perpetra “un ataque injustificable contra la población civil palestina” y extermina “a un pueblo que está indefenso”, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció nueve medidas inmediatas que Madrid tomará contra Tel Aviv. “Una cosa es proteger a tu país, proteger a tu sociedad, y otra muy distinta bombardear hospitales y matar de hambre a niños y niñas inocentes”, señaló el mandatario al empezar su intervención este lunes desde el Palacio de la Moncloa.
“Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí, pero eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo porque hay causas por las que merece la pena luchar, aunque no esté en nuestras únicas manos ganarlas”, añadió Sánchez como introducción de las medidas. La primera, indicó el presidente, será la “aprobación urgente de un Real Decreto Ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel que venimos aplicando ya de facto desde octubre del año 2023”. Este decreto establecerá “la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar” a Israel, detalló.
A eso se suma la prohibición del tránsito en puertos españoles a “todos los barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes”. Sánchez agregó que también se le negará la entrada al espacio aéreo del país a cualquier “aeronave de Estado que transporte material de defensa destinado a Israel”. De manera similar, todas las personas que “participen de forma directa en el genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra” en Gaza tendrán vetado el ingreso a territorio español.
La quinta medida prohíbe la “importación de productos provenientes de los asentamientos ilegales en Gaza, en Cisjordania” ocupada, señaló Sánchez, precisamente para “combatir estas ocupaciones”, “frenar el desplazamiento forzoso de población palestina y mantener viva la solución de los dos Estados”. Con ese mismo objetivo, Madrid limitará “los servicios consulares prestados a los ciudadanos españoles residentes en los asentamientos ilegales israelíes a la mínima asistencia legalmente obligatoria”.
España también reforzará el apoyo a la Autoridad Palestina “mediante un incremento de los efectivos en la misión de asistencia fronteriza que la Unión Europea tiene en Rafah”, y habrá “nuevos proyectos de colaboración en los ámbitos de agricultura, seguridad alimentaria y asistencia médica”, mencionó el presidente.
Las últimas dos acciones se concentran en ampliar la contribución de Madrid a la Agencia de la ONU para los Palestinos Refugiados (UNRWA) a unos 10 millones de euros adicionales. También el incremento de “la partida de ayuda humanitaria y cooperación para Gaza para alcanzar los 150 millones de euros el próximo año”.
“Sabemos que todas estas medidas no van a bastar para frenar la invasión ni los crímenes de guerra, pero esperamos que sirvan para añadir presión sobre el primer ministro Netanyahu y su gobierno, para aliviar parte del sufrimiento que está padeciendo la población palestina y también para que el conjunto de la sociedad española sepa y sienta que ante uno de los episodios más infames del siglo XXI, su país, España, estuvo en el lado correcto de la historia”, concluyó Sánchez.