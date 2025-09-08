Denunciando que Israel en Gaza perpetra “un ataque injustificable contra la población civil palestina” y extermina “a un pueblo que está indefenso”, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció nueve medidas inmediatas que Madrid tomará contra Tel Aviv. “Una cosa es proteger a tu país, proteger a tu sociedad, y otra muy distinta bombardear hospitales y matar de hambre a niños y niñas inocentes”, señaló el mandatario al empezar su intervención este lunes desde el Palacio de la Moncloa.

“Nosotros solos no podemos detener la ofensiva israelí, pero eso no significa que no vayamos a dejar de intentarlo porque hay causas por las que merece la pena luchar, aunque no esté en nuestras únicas manos ganarlas”, añadió Sánchez como introducción de las medidas. La primera, indicó el presidente, será la “aprobación urgente de un Real Decreto Ley que consolide jurídicamente el embargo de armas a Israel que venimos aplicando ya de facto desde octubre del año 2023”. Este decreto establecerá “la prohibición legal y permanente de comprar y vender armamento, munición y equipamiento militar” a Israel, detalló.

A eso se suma la prohibición del tránsito en puertos españoles a “todos los barcos que transporten combustibles destinados a las fuerzas armadas israelíes”. Sánchez agregó que también se le negará la entrada al espacio aéreo del país a cualquier “aeronave de Estado que transporte material de defensa destinado a Israel”. De manera similar, todas las personas que “participen de forma directa en el genocidio, la violación de derechos humanos y los crímenes de guerra” en Gaza tendrán vetado el ingreso a territorio español.