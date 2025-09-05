САЯСАТ
Түркия соғысты тоқтату үшін бейбітшілік бастамаларына жетекшілік етуге уәде берді
«Еріктілер коалициясы» басшыларының саммитіне қатысқан Түркия вице-президенті «Тараптар арасындағы дипломатия мен диалогқа басымдық берілуі тиіс», - деді.
5 Қыркүйек 2025

Түркия Ресей мен Украина арасындағы соғыста тұрақты бейбітшілікті қамтамасыз ету үшін барлық салада жетекшілік етуге дайын екенін тағы да растады. Бұл туралы Түркия президентінің орынбасары «Еріктілер коалициясы» саммитінен кейін айтты.

Түркияның әлеуметтік желісі “NSosyal-да” жарияланған жазбасында Джевдет Йылмаз сәрсенбі күні «Еріктілер коалициясының» бесінші көшбасшылар саммитіне онлайн қатысқанын айтты. Ол бұған дейін бұл саммитке Президент Режеп Тайып Ердоғанның атынан төрт рет қатысқан болатын.

«Франция Президенті Эммануэль Макрон гибридті форматта ұйымдастырған бұл кездесуде АҚШ Президенті Дональд Трамптың бастамасымен Украинада әділ және тұрақты бейбітшілікке қол жеткізуге бағытталған дипломатиялық күш-жігер талқыланды», – деді Йылмаз.

«Түркия түбегейлі бейбітшілікті қамтамасыз ету үшін барлық салада жетекшілік етуге дайын екенін тағы да қайталап, тараптар арасындағы дипломатия мен диалогты бірінші орынға қою қажеттігін атап өтті. Әділ және тұрақты бейбітшілік орнағанға дейін біз дипломатиялық үдерістерге барлық мүмкіндігімізбен үлес қосуды жалғастырамыз», – деді ол.

Өткен ай Аляскада Дональд Трамп пен Ресей Президенті Владимир Путин арасында кездесу болған еді. Осы кездесуден кейін атысты тоқтату және Путин мен Украина Президенті Владимир Зеленский арасындағы кездесу ұйымдастыру бойынша күш-жігер жалғасып жатыр.

Ресей және Украинамен достық қарым-қатынастағы ел ретінде Түркия 2022 жылдың ақпанында басталған соғысты тоқтату үшін ерекше және белсенді рөл атқарып келеді.

