Тунистік режиссер Каутер Бен Ханияның «Хинд Ражабтың дауысы» атты Газа туралы деректі фильмі сенбі күні Венеция кинофестивалінде екінші ең жоғары марапат – “"Күміс Арыстан Үлкен қазылар” алқасының сыйлығын жеңіп алды.
Бен Ханияның соңғы фильмі 2024 жылдың 29 қаңтарында болған оқиғаларды баяндайды. Сол күні бес жасар Хинд Ражаб Газа аймағында отбасымен бірге қашып бара жатқан кезде Израиль күштері нысанаға алған көлікте тірі қалған жалғыз адам болды.
Шабуыл кезінде Хинд Қызыл Жарты Ай еріктілеріне жедел көмек сұрап телефон шалды. Еріктілер байланыста болып, жедел жәрдем шақыруға тырысты, бірақ көлік те, қыз да көмек жеткенше соққыға ұшырады.
Марапатты қабылдау кезінде Бен Хания бұл сыйлықты Палестина Қызыл Жарты Айына арнап, алғашқы көмек көрсету топтарында жұмыс істейтін «батырларды» мақтады.
«Хиндтің дауысы – бүкіл әлем естіген, бірақ ешкім жауап бермеген көмекке шақыру болды», – деді Хания.
«Оның дауысы әділеттілік пен жауапкершілік орнағанша жаңғыра береді. Кино оны бізге қайтарып бермейді немесе оған жасалған қылмысты өшіре алмайды. Бірақ кино оның дауысын сақтай алады», – деп қосты ол.
Ол бұл тек Хиндтің ғана емес, сонымен қатар «жазасыз әрекет ететін қылмыстық израильдік режимнің» де оқиғасы екенін атап өтті.
Бұл оқиғаның шұғыл қозғалу туралы екенін баса айтқан режиссер Хиндтің отбасы мен Газа аймағындағы сансыз отбасы күнделікті бомбалаулардың астында қауіп, қорқыныш және аштықпен өмір сүріп жатқанын еске салып, әлем көшбасшыларын әрекет етуге шақырды.
«Хинд тыныштықта жатсын, оны өлтірушілер болса ұйықтай алмасын және Палестина азат болсын», – деді ол.
Фильмнің премьерасында көрермендер фильмді зор қошеметпен қарсы алып, 22 минуттан астам уақыт бойы орындарынан тұрып қол шапалақтады.
Фестивальдің «Алтын Арыстан» үздік фильм сыйлығы Джим Джармуштың «Әке, Ана, Қарындас, Аға» фильміне берілсе, Бенни Сафди «Соққы машинасы» фильмімен үздік режиссер ретінде «Күміс Арыстан» сыйлығын алды.