Польша Ресейдің шабуылдарына қарсы дайын тұр
"Польша мен НАТО ұшақтары жоғары дайындықта, себебі Ресей батыс Украинаға шабуыл жасауда, әуе қорғанысы толықтай іске қосылған", - деп хабарлайды Польша Қарулы күштері.
/ Reuters
7 Қыркүйек 2025

Жексенбі күні таңертең Польша мен одақтас елдердің әуе күштері Польша әуе кеңістігінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін іске қосылды. “Бұл - Ресейдің Украина батысындағы, Польша шекарасына жақын аймақтарға әуе шабуылдарын бастағанынан кейін басылған қадам”, деп хабарлады Польша Қарулы күштерінің операциялық қолбасшылығы.

Басшылық «Польша мен одақтас елдердің әуе күштері біздің әуе кеңістігімізде жұмыс істеп жатыр, ал жердегі әуе қорғанысы және радиолокациялық барлау жүйелері ең жоғары дайындық деңгейіне келтірілді», – деп жазды.

Гринвич уақыты бойынша 00:30-да Украина аумағының көп бөлігі әуе шабуылы туралы дабыл қақты.

