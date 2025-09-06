САЯСАТ
1 Мин оқу
Мадуро "АҚШ-пен айырмашылықтар қақтығысты ақтамайды" дейді
Трамп Венесуэладағы есірткі картельдерін соққыға алу мүмкіндіктерін қарастыратын есеп жариялады.
Мадуро "АҚШ-пен айырмашылықтар қақтығысты ақтамайды" дейді
/ AP
6 Қыркүйек 2025

Венесуэла Президенті Николас Мадуро АҚШ-пен арадағы келіспеушіліктер әскери қақтығысқа себеп болмауы тиіс екенін мәлімдеді. Бұл мәлімдеме АҚШ Президенті Дональд Трамптың Венесуэла ұшақтары АҚШ күштеріне қауіп төндірсе, оларды атып түсіру туралы ескертуінен кейін жасалды.

«Арамыздағы келіспеушіліктер ешқашан әскери қақтығысқа әкелмеуі керек», – деді Мадуро жұма күні елдің барлық радио және теледидар желілері арқылы таратылған хабарламасында.

Бұл мәлімдеме Трамптың Венесуэлада есірткі картельдеріне қарсы соққы беру мүмкіндігін қарастырып жатқанын айтқаннан кейін жасалды. Бұндай қадам екі ел арасында елеулі шиеленіске жол ашуы мүмкін.

“CNN” бірнеше дереккөздерге сілтеме жасап, есірткі тасымалдаушы қайыққа жасалған соңғы соққы осы жоспарлардың бір бөлігі екенін хабарлады.

Ұсынылған

Дереккөздер “CNN-ге” бұл соққы есірткімен күрес және Мадуроны биліктен кетіру мақсатындағы үлкен әрекеттің бастамасы екенін айтты.

Жұма күні Трамптан АҚШ-тың Венесуэлада «режимді ауыстыру» әрекетін жүргізіп жатқан-жатпағаны сұралғанда, ол бұл сұраққа жауап беруден бас тартып, Венесуэлада өткен сайлауға назар аударды.

«Біз бұл туралы айтпаймыз, бірақ біз сіздерде өте ерекше сайлау болғанын айтып отырмыз, жұмсақ түрде айтқанда», – деді Трамп журналистерге.

Сонымен қатар “CBS News" жариялаған басқа есепте Венесуэла әскери ұшақтары АҚШ Әскери-теңіз күштерінің кемесінің үстінен екінші рет ұшып өткені айтылды.

Іздеу
Зеленский Еуроодаққа үндеу жасады
Терроризмге қарсы күрестегі жеңіс
Марко Рубио мен Қытай Cыртқы істер министрі Малайзияда кездеседі
"Түркия Сребреница геноцидін жоққа шығаратын пікірлерді қабылдамайды"
Пәкістанның оңтүстік-батысында қарулы адамдар тоғыз адамды өлтірді
"Ресей-Украина соғысын тоқтату мүмкіндігін жіберіп алмау керек"
АҚШ, Оңтүстік Корея және Жапония бірлескен әуе жаттығуларын өткізді
АҚШ мигранттарға берілетін көмекті шектеді
Айя-София Ұлы мешітінің ашылғанына бес жыл болды
Түркияның "Türksat" жерсерігі Сирияға интернет тарата бастады
Рубио Лавровқа: «АҚШ Украинаның тығырыққа тірелуіне ашулы» деді
Түркияның Коммуникация басқармасының басшысы болып Бурханеттин Дуран тағайындалды
Қытай Оңтүстік-Шығыс Азияның ядролық қарудан азат аймағы туралы шартқа қол қояды
Хоуситтердің шабуылына ұшыраған кемеден тағы төрт теңізші құтқарылды
Ресейдің Киевке шабуылында екі адам қаза тапты
TRT Global-ға шолу. Пікіріңіз біз үшін маңыз.
Contact us