Израиль Дамаск маңындағы ауылға шабуыл жасап, алты әскери қызметкерді өлтірді
Сирия мемлекеттік телеарнасы «Әл-Ихбарияның» хабарлауынша, Израиль Дамаск маңындағы Сирия армиясының бекіністерін нысанаға алған.
/ AP Archive
27 Тамыз 2025

Сирияның мемлекеттік «Әл-Ихбария» телеарнасының хабарлауынша, сейсенбі күні Израиль Дамаск қаласының оңтүстігіндегі әл-Кисва маңында ұшқышсыз әуе аппаратымен жасаған шабуыл салдарынан Сирия армиясының алты әскери қызметкері қаза тапты.

Ақпаратқа сәйкес, Израильдің ұшқышсыз әуе аппараттары Дамасктің ауылдық аймағындағы бірнеше әскери нысанды нысанаға алған.

Өткен жылдың желтоқсанында Башар Асад билігі күйрегеннен кейін Израиль Сирия аумағында жүздеген әуе шабуылын жасап, жойғыш ұшақтар мен зымыран жүйелерін және әуе қорғанысын нысанаға алды.

Сондай-ақ Израиль 1974 жылғы БҰҰ-ның бөліну келісімін бұзып, Голан жоталарындағы буферлік аймақты басып алды. Осылайша Израиль оккупациясын кеңейтті.

1963 жылдан бері биліктегі Баас партиясының дәурені аяқталып, Башар Асад өткен жылдың желтоқсан айында Ресейге қашып кеткен болатын. 2025 жылдың қаңтар айында Ахмед Шараның басшылығымен уақытша әкімшілік құрылды.

