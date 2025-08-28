Палестина азаматтық қорғанысының мәліметінше, Израиль осы айдың басында құрлықтағы операциясын бастағаннан бері Газа қаласының Зейтун ауданындағы 1500-ден астам үйді қиратты.
Агенттіктің баспасөз хатшысы Махмуд Бассалдың айтуынша, Израиль осы айдың басында Газаға басып кіру жоспарын бекіткеннен кейін ауданның оңтүстік бөлігінде бірде-бір ғимарат қалмаған.
Бассал Израиль армиясының құрылыс техникасымен бірге жарылғыш заты бар роботтарды пайдаланып, күніне жеті жерді жарып, ұшқышсыз ұшақтардың үйлердің төбесіне жарылғыш зат тастағанын айтты.
Бассал жүйелі түрде жою операциясының Зейтун тұрғындарының 80 пайызын Газа қаласының батыс немесе солтүстік аймақтарына қоныс аударуға мәжбүр еткенін айтты.
Израиль қауіпсіздік кабинеті 8 тамызда Газа қаласын басып алу жоспарын бекіткен болатын.
Жоспар шамамен бір миллион палестиналықты оңтүстікке көшіруді, қаланы қоршауға алуды және басып алуды қамтиды.
Израиль 2023 жылдың қазан айынан бері Газада шамамен 63 000 палестиналықты өлтірді.
Соғыста Израильдің ашаршылық саясатының кесірінен аймақ әдәуір күйреді.