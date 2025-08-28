Буэнос-Айрес маңында сайлауалды науқан жүргізіп жүрген Милейге жиналғандар тас жаудыру арқылы қарсылық танытты. Қазанда өтетін аралық сайлау алдында үгіт-насихат шараларын өткізіп жүрген оңшыл либертарист көшбасшыны күзетшілері жедел түрде оқиға орнынан алып кетті. Президенттің жарақат алмағанын оның кеңсесінің баспасөз хатшысы Мануэль Адорни “Х” әлеуметтік желісінде хабарлады.
Оқиға Буэнос-Айрестен шамамен 20 шақырым оңтүстіктегі Ломас-де-Самора қаласында болды. Милей сол жерде жүк көлігінен жақтастарына сәлем берген. Дәл сол сәтте наразылар көлікке тас, бөтелке және өсімдік лақтыра бастады.
Президентті және оның бас кеңесшісі қызметін атқаратын әпкесі Карина Милейді алып келе жатқан кортеж аймақтан тез арада шығарылды. Кейінірек президенттің жақтастары мен қарсыластарының арасында қақтығыс туындап, куәгерлердің айтуынша, бір әйел жақтас қабырғасынан жараланған.
Карина Милей күн тәртібінде
Бұл толқулар Милейдің мүгедектерге арналған мемлекеттік агенттіктің бұрынғы басшысы Диего Спаньоло тарапынан жарияланған аудиожазбаларынан кейін наразылық күшейіп, бұл толқулар болды. Спаньоло сол жазбаларда Карина Милейді мүгедектерге бөлінген қаржыны жымқырды деп айыптаған.
Наразылық басталмай тұрып Ломас-де-Самора қаласында сөз сөйлеген Президент Милей бұл айыптауларды жоққа шығарды. Ол журналистерге: «Спаньолоның айтқандарының бәрі жалған. Біз оны сотқа береміз және оның өтірік айтқанын дәлелдейміз», – деді.
Жанжал бірнеше күннен бері Аргентина БАҚ-тарының басты тақырыбына айналды. Ол 2023 жылдың желтоқсанында қызметке кіріскен Милейдің елдің дағдарысқа ұшыраған экономикасын қалпына келтіремін деген уәделері арқасында алған қолдауын алдағы парламент сайлауы алдында әлсіретуі мүмкін.
54 жастағы экономист Милей елдегі шарықтап кеткен инфляцияны төмендету және мемлекеттік шығыстарды, оның ішінде мүгедектерге арналған бағдарламаларды да қоса отырып, қатаң қысқарту арқылы бюджет профицитіне қол жеткізуге талпынысы үшін жақтастарынан оң пікір алып отыр.