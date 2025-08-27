Судан Денсаулық сақтау министрлігі сейсенбі күні таратқан мәлімдемесінде бір апта ішінде 1 210 жаңа холера науқасы мен 36 өлім тіркелгенін хабарлады.
Министрлік жаңа мәліметтермен бірге тамызда басталған індеттен бері 102 831 науқас тіркелгенін және 2 561 адамның қайтыс болғанын хабарлады. Сондай-ақ кейбір аймақтарда инфекцияның азайғанын, кейбірінде керісінше өскенін хабарланлы, алайда министрлік қай өңірлердің зардап шеккенін атамады.
6 тамызда Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы Суданның барлық 18 штатында холера науқастарының анықталғанын хабарлаған.
Суданның денсаулық сақтау дағдарысы 2023 жылғы сәуірден бері әскер мен жартылай әскери Жедел қолдау күштері арасындағы қанды қақтығыстың көлеңкесінде жалғасуда.
Бұл қақтығыс ондаған мың адамның өліміне және миллиондаған адамның босқынға айналуына себеп болды.