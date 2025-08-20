Жерсерік деректеріне сәйкес, Испанияның батысында сейсенбіге қарай 24 сағаттан аз уақыт ішінде 30 мың гектар жер өртке оранған. Елде биыл 373 мың гектар жерді жалмыған өрт 2006 жылдан бергі ең ауыр өрт маусымы ретінде тарихқа енді.
Бұл апат 2022 жылғы 306 мың гектарлық шығыннан асып түсті. Залал негізінен солтүстік-батыстағы Самора мен Леон аймақтарында, Галисияның Оуренсе аймағында және Эстремадура өңіріндегі Касерес провинциясында апта бойы жалғасқан ірі өрттен туындады.
Мыңдаған адам эвакуацияланды
Ондаған ауылдың тұрғыны көшіріліп, негізгі жолдар жабық күйінде қалды. Мадрид пен Галисия арасындағы теміржол қатынастары тоқтатылды. Билік өкілдері өрттің әлі толық бақылауға алынбағанын мәлімдеді. Дегенмен Кастилия-Леондағы орталық үкімет өкілі Никанор Сен температураның 10–12 градусқа төмендегенін және ылғалдылықтың артқанын, бұл өрт сөндірушілер үшін қолайлы жағдай туғызғанын жеткізді. Сен мемлекеттік телеарна “TVE”-ге берген сұхбатында: «Бұл өзгерістер өртті бақылауға алу шарттарын жеңілдетіп отыр», – деді.
Португалияда бір өрт сөндіруші қаза тауып, екі адам жараланды
Көршілес Португалияда да алапат өрт адам шығынына себеп болды. Жексенбі күні Президент Марсело Ребелу де Соуза бір өрт сөндірушінің жол апатында қаза тапқанын, екеуінің ауыр жараланғанын хабарлады. Сондай-ақ ол жұма күні шығыстағы Гуарда қаласының бұрынғы басшысы өрт сөндіру барысында көз жұмғанын мәлімдеді.
Португалияның солтүстік және орталық аймақтарына шамамен 2 000 өрт сөндіруші жұмылдырылды, олардың жартысы ең көп зардап шеккен Арбанил қаласы маңында шоғырланды.
Биыл өңірде 216 мың гектардан астам жер өртке оранды.