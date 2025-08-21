«Түркия Президенті Режеп Тайып Ердоғанның 2011 жылы Сомалиге жасаған сапары - ел тағдырын өзгерткен тарихи бетбұрыс болды», – деді Сомали Порт және теңіз тасымалы министрі Абдулкадир Мұхаммед Нур.
Анадолу агенттігіне берген сұхбатында министр Нур Ердоғанның 2011 жылдың тамыз айындағы сапары 1990 жылы мемлекеттік құрылым күйрегеннен кейін Сомали бастан кешкен ең ауыр кезеңдердің бірінде болғанын атап өтті.
Нур Ердоғанның жұбайы Емине Ердоған, балалары және министрлермен Могадишоға сапарының Сомали тарихындағы ең ауыр құрғақшылықпен күресіп жатқан уақытқа сәйкес келгенін, сондықтан ұмытылмас күн ретінде есте қалғанын айтты.
Сомали шенеуніктері бұл сапардың елді оқшауланудан шығарып, халықаралық қауымдастықтың күн тәртібіне әкелген және түрік-сомали қарым-қатынастарын стратегиялық деңгейге көтерген бетбұрыс кезеңі болғанын жеткізді.
Нур 1990 жылғы мемлекеттік күйреуден бері қараусыз қалғандай көрінген Сомали ел тарихындағы ең ауыр қуаңшылықтардың бірін бастан өткергенін айтты. «Ол кезде Сомали әлемнен оқшауланған, көмексіз қалған ел еді. Президент Ердоған отбасы және барлық лауазымды тұлғалармен бірге Сомалиге келгеннен кейін маңызды кезең басталды. Түркия Сомалиге көмектесіп қана қоймады, әлем назарын Сомалиге аударды», – деді ол.
Министр Ердоғанның сапарынан бері Түркияның Сомалиден ешқашан бас тартпағанын ерекше атап өтті. «Сол күннен бері қарым-қатынасымыз тек ілгеріледі. Сомалиді қайта құруда Түркияның үлесі орасан зор», - деп қосты.
Нур Түркия терроризмге қарсы күресте, дамуда және Сомали халқының әл-ауқатын арттыруда әрқашан Сомалиді қолдағанын атап өтті.
Сомалидің Жоспарлау, инвестиция және экономикалық даму министрлігіне қарасты Инвестицияны дамыту кеңсесінің директоры Мұхаммед Дхубоу президент Ердоған сапарына қатысты: «2011 жылғы сапар – гуманитарлық көмек, ал 2016 жылғы екінші сапар – даму сапары болды», – деді.
Дхубоу Түркияның Сомалидегі рөлінің инвестиция мен инфрақұрылымға ауысқанын атап өтті.
Могадишода елшілік пен Түрік Ынтымақтастық және үйлестіру агенттігі (TİKA) кеңсесінің және түрік мектептері мен ауруханаларының ашылуы екіжақты қатынастардың институционалдық негізін қалады.
Бүгінде Сомали Түркия-Африка байланысының символы. Түрік компаниялары Сомалидің инфрақұрылымындағы басты актерге айналды. Екі ел энергетика, балық шаруашылығы, тіпті ғарыш саласында да жаңа ынтымақтастықтарды қарастыруда.