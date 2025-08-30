Газа қаласының солтүстік-шығысынан палестиналықтарды күштеп көшіру үрдісі басталды. Израиль күштері солтүстіктен де, оңтүстіктен де әуе соққыларын арттырып, артиллериялық атыс және жарылғыш зат тиелген роботтар арқылы шағын аудандарды бомбалауда.
Палестиналық қауіпсіздік дереккөзі Анадолы агенттігіне берген мәліметінде, Газа қаласының шығыс бөлігіндегі жағдайдың «нашарлап жатқанын» атап өтіп, мұны қираудың ауқымымен байланыстырды. Дереккөздің мәліметіне қарағанда, Израиль әскері оңтүстік пен солтүстік-шығыста шабуылдарын арттыруда. Ал Анадолы агенттігінің тілшісі аймақ тұрғындарының Газа қаласының батысына немесе оңтүстігіне қарай қашып жатқанын хабарлады.
Сондай-ақ оңтүстіктегі әл-Сабра ауданының да бомбаланып жатқаны жеткізілді. Жұма күні Газаны «қауіпті соғыс аймағы» деп жариялаған Израиль геноцид басталғаннан бергі ең ауыр бомбалау науқандарын жүргізуде. Шабуылдар әуе, құрлық және теңізден бір уақытта жасалды.
Палестинаның ең ірі қаласы Газада шамамен бір миллион палестиналық әлі де қала ішінде қамалып отыр. Бұл шабуылдар Израильдің осы айдың басында мақұлдап, Газаны кезең-кезеңімен қайтадан басып алуды көздейтін жоспарының бір бөлігі ретінде жүзеге асырылуда. Жоспардың Газа қаласынан басталуы қарастырылған, себебі аймақ халқының жартысын жуығы Газада.
БҰҰ-ның Палестиналық босқындарға көмек агенттігі (UNRWA) бұл шабуылдар бір миллион адамды үйлерін тастап кетуге мәжбүр етуі мүмкін деп ескертті.