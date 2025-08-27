ӘЛЕМ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ
2 Мин оқу
Трамп: “Вашингтонда кісі өлтіргендерге өлім жазасы талап етіледі”
АҚШ Президенті Дональд Трамп федералды прокурорлардың ел астанасында кісі өлтіру қылмысы бойынша сотталғандар үшін өлім жазасын талап ететінін мәлімдеді.
Трамп: “Вашингтонда кісі өлтіргендерге өлім жазасы талап етіледі”
/ AP
27 Тамыз 2025

Бұл мәлімдеме сейсенбі күні Трамптың Вашингтонда «қылмысқа байланысты төтенше жағдай» жариялап, қаланың полиция күштерін өз бақылауына алуы және федералды агенттер мен әскерилерді көшеге орналастыруынан кейін жасалды.

Ақ Үйдегі Кабинет отырысы кезінде Трамп журналистерге: «Егер ел астанасы Вашингтонда біреу адам өлтірсе, біз өлім жазасын талап етеміз» деді.

Президент бұл шараны «өте қатаң қорқыту тетігі» деп атап, «мұны естіген әркім келіседі. Бұл елдің оған дайын не дайын еместігін білмеймін, бірақ бізде бұл жазаны қолдану өкілеттігі бар» деді.

Өлім Жазасы Ақпарат Орталығының дерегінше, Жоғарғы сот 1972 жылы өлім жазасын жарамсыз деп тапқаннан кейін Вашингтонда бұл жаза алынып тасталған болатын.

1992 жылы Конгрестің шешімімен өткен референдумда сайлаушылардың үштен екісі өлім жазасын қайта енгізуге қарсы дауыс берген болатын.

Бұл дауыс беру елдегі қылмыс деңгейі күрт артқан кезеңге сәйкес келген.

Ұсынылған

Қылмыс деңгейінің күрт төмендеуі

Ресми статистикаға сәйкес, өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда кісі өлтіру оқиғалары 15 пайызға азайып, 2025 жылы осы уақытқа дейін 102 іс тіркелді.

Бұл көрсеткіш 2023 жылы тіркелген 274 кісі өлтіру оқиғасымен белгіленген соңғы 20 жылдағы ең жоғары деңгейден айтарлықтай төмен.

Алайда Трамп әкімшілігі ешқандай дәлел келтірместен Вашингтон және Балтиморды қоса алғанда АҚШ-тың әртүрлі қаласынан келген қылмыс деректерінің жасырынып отырғанын алға тартып, айыптаулармен күмән тудыруда.

Трамп астанада ресми түрде бірде-бір кісі өлтіру оқиғасы тіркелмеген 13 күндік кезеңге назар аударып, мұны бұрын-соңды болмаған жағдай деп атады. Алайда ресми деректер биылғы ақпан мен наурыз айларында мұндай 16 күндік кезең болғанын көрсетеді.

Президенттің Вашингтонда өлім жазасын қайта енгізу бастамасы өлім жазасына бұрыннан қарсы болып келе жатқан жергілікті басшылардың саяси қарсылығына қоса, қатаң құқықтық қарсылыққа тап болады деп күтілуде.

Іздеу
Зеленский Еуроодаққа үндеу жасады
Терроризмге қарсы күрестегі жеңіс
Марко Рубио мен Қытай Cыртқы істер министрі Малайзияда кездеседі
"Түркия Сребреница геноцидін жоққа шығаратын пікірлерді қабылдамайды"
Пәкістанның оңтүстік-батысында қарулы адамдар тоғыз адамды өлтірді
"Ресей-Украина соғысын тоқтату мүмкіндігін жіберіп алмау керек"
АҚШ, Оңтүстік Корея және Жапония бірлескен әуе жаттығуларын өткізді
АҚШ мигранттарға берілетін көмекті шектеді
Айя-София Ұлы мешітінің ашылғанына бес жыл болды
Түркияның "Türksat" жерсерігі Сирияға интернет тарата бастады
Рубио Лавровқа: «АҚШ Украинаның тығырыққа тірелуіне ашулы» деді
Түркияның Коммуникация басқармасының басшысы болып Бурханеттин Дуран тағайындалды
Қытай Оңтүстік-Шығыс Азияның ядролық қарудан азат аймағы туралы шартқа қол қояды
Хоуситтердің шабуылына ұшыраған кемеден тағы төрт теңізші құтқарылды
Ресейдің Киевке шабуылында екі адам қаза тапты
TRT Global-ға шолу. Пікіріңіз біз үшін маңыз.
Contact us