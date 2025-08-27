Бұл мәлімдеме сейсенбі күні Трамптың Вашингтонда «қылмысқа байланысты төтенше жағдай» жариялап, қаланың полиция күштерін өз бақылауына алуы және федералды агенттер мен әскерилерді көшеге орналастыруынан кейін жасалды.
Ақ Үйдегі Кабинет отырысы кезінде Трамп журналистерге: «Егер ел астанасы Вашингтонда біреу адам өлтірсе, біз өлім жазасын талап етеміз» деді.
Президент бұл шараны «өте қатаң қорқыту тетігі» деп атап, «мұны естіген әркім келіседі. Бұл елдің оған дайын не дайын еместігін білмеймін, бірақ бізде бұл жазаны қолдану өкілеттігі бар» деді.
Өлім Жазасы Ақпарат Орталығының дерегінше, Жоғарғы сот 1972 жылы өлім жазасын жарамсыз деп тапқаннан кейін Вашингтонда бұл жаза алынып тасталған болатын.
1992 жылы Конгрестің шешімімен өткен референдумда сайлаушылардың үштен екісі өлім жазасын қайта енгізуге қарсы дауыс берген болатын.
Бұл дауыс беру елдегі қылмыс деңгейі күрт артқан кезеңге сәйкес келген.
Қылмыс деңгейінің күрт төмендеуі
Ресми статистикаға сәйкес, өткен жылдың осы кезеңімен салыстырғанда кісі өлтіру оқиғалары 15 пайызға азайып, 2025 жылы осы уақытқа дейін 102 іс тіркелді.
Бұл көрсеткіш 2023 жылы тіркелген 274 кісі өлтіру оқиғасымен белгіленген соңғы 20 жылдағы ең жоғары деңгейден айтарлықтай төмен.
Алайда Трамп әкімшілігі ешқандай дәлел келтірместен Вашингтон және Балтиморды қоса алғанда АҚШ-тың әртүрлі қаласынан келген қылмыс деректерінің жасырынып отырғанын алға тартып, айыптаулармен күмән тудыруда.
Трамп астанада ресми түрде бірде-бір кісі өлтіру оқиғасы тіркелмеген 13 күндік кезеңге назар аударып, мұны бұрын-соңды болмаған жағдай деп атады. Алайда ресми деректер биылғы ақпан мен наурыз айларында мұндай 16 күндік кезең болғанын көрсетеді.
Президенттің Вашингтонда өлім жазасын қайта енгізу бастамасы өлім жазасына бұрыннан қарсы болып келе жатқан жергілікті басшылардың саяси қарсылығына қоса, қатаң құқықтық қарсылыққа тап болады деп күтілуде.