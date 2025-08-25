Украина дрондарының шабуылы Курск облысындағы ядролық электр станциясында өрт туғызып, бұл жағдай Халықаралық атом энергиясы агенттігінің (МАГАТЭ) ядролық нысандарды қорғауға шақыруына себеп болды.
Ресейлік шенеуніктер жексенбі күні түнде Украина шабуылдарының бірнеше энергетикалық нысанды нысанаға алғанын хабарлады. Курск ядролық электр станциясындағы өрт тез арада сөндіріліп, ешкім зардап шекпегені туралы станцияның Telegram-дағы баспасөз қызметі мәлімдеді. Шабуыл трансформаторды зақымдағанымен, радиация деңгейі қалыпты шектерде қалған.
Аймақтың уақытша губернаторы Александр Хинштейн бұл шабуылдардың ядролық қауіпсіздікке қатер төндіріп, халықаралық конвенцияларды бұзатынын ескертті. Ол "Бұл ядролық қауіпсіздікке қатер және барлық халықаралық конвенцияларды бұзу," деп жазды.
БҰҰ-ның ядролық бақылаушысы МАГАТЭ әскери әрекеттер салдарынан трансформатордың өртенгені туралы ақпараттан хабардар екенін білдірді. Агенттіктің бас директоры Рафаэль Мариано Гросси "әрбір ядролық нысан әрдайым қорғалуы тиіс" деп мәлімдеді.
МАГАТЭ кейін Курск ядролық электр станциясының маңындағы радиация деңгейінің қалыпты екенін растады. Агенттік "Мониторинг Курск АЭС маңындағы радиация деңгейінің қалыпты екенін көрсетеді," деп хабарлады.
Украина бұл шабуыл туралы бірден пікір білдірмеді.
Ресейдің Қорғаныс министрлігі түнде Ресей аумағында Украинаның 95 дронына кедергі келтірілгенін мәлімдеді, ал Украина әуе күштері Ресейдің 72 дрон, тұзақ құралдар және бір қанатты зымыран жібергенін, оның 48-і жойылғанын немесе бұғатталғанын хабарлады.
Украина одақтастары жаңа қолдау уәде етті
Бұл оқиғалар Украина өзінің 1991 жылы Кеңес Одағынан тәуелсіздігін жариялаған Тәуелсіздік күнін атап өтіп жатқан кезде болды. Жексенбі күні таңертең Канаданың премьер-министрі Марк Карни Киевке келіп, Зеленскиймен кездесу өткізді.
Норвегия жексенбі күні Украинаға шамамен 7 миллиард крон (695 миллион доллар) көлемінде әуе қорғаныс жүйелеріне арналған жаңа әскери көмек көрсететінін жариялады. Премьер-министр Йонас Гар Стёре Норвегия мен Германияның екі “Patriot” жүйесін, оның ішінде зымырандарды қаржыландыратынын, сондай-ақ Норвегияның әуе қорғаныс радарын сатып алуға көмектесетінін айтты.