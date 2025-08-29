Түркия мен Украина президенттері телефон арқылы екіжақты қарым-қатынастарды, Украина-Ресей бейбітшілік процесін, аймақтық және жаһандық мәселелерді талқылады.
Түркия Президенті Режеп Тайып Ердоған украиналық әріптесі Владимир Зеленскийге Анкараның Аляска мен Вашингтондағы байланыстарды мұқият бақылап отырғанын айтты. Бұл туралы бейсенбі күні Түркияның Коммуникация басқармасы “NSosyal” әлеуметтік желісінде хабарлады.
Бұл телефон әңгімесі Ресейдің Киевке жасаған шабуылынан бірнеше сағат өткен соң жүзеге асты. Шабуылда кемінде 14 бейбіт тұрғын, оның ішінде балалар қаза тауып, тұрғын үйлер мен басқа да азаматтық инфрақұрылымдар зақымданды. Бұл оқиғаны Еуроодақ басшылары мен батыстық одақтастар айыптады.
Ердоған "Түркия соғыстың тұрақты бейбітшілікпен аяқталуын қамтамасыз ету үшін күш-жігерін жалғастыруда," деп атап өтті.
Сондай-ақ ол Украина-Ресей соғысына әділ шешім табуға болатынын, екі тарап арасындағы келіссөзді нығайту қажеттігін баса айтты және бейбітшілікке жол ашатын жоғары деңгейдегі байланыстарды жеңілдету үшін Түркияның бар күшін салуға дайын екенін жеткізді.
Ердоған бейбітшілік орнағаннан кейін Түркияның Украинаның қауіпсіздігіне өз үлесін қоса беретінін де атап өтті.
Сонымен бірге Ердоған Украинаны Тәуелсіздік күнімен құттықтады.