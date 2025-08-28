Израиль әскері Сирияның оңтүстігіндегі Кунейтра ауылдық аймағына жасалған заң бұзушылықтарын жалғастыруда. Жергілікті ақпарат құралдары бұл жағдайды ел егемендігінің өрескел бұзылуы ретінде тіркеді.
Мемлекеттік «әл-Ихбария» телеарнасының дерегінше, сәрсенбі күні Израиль күштері басып алынған Голан жоталарындағы буферлік аймақта орналасқан Кунейтра ауылдық өңіріндегі Расм әл-Равади аумағына және Самдания әл-Гарбия ауылына қарай ілгерілеген. Израиль армиясы БАҚ-та тараған бұл хабарларға қатысты түсініктеме бермеді.Тамыз айы бойы Израиль әскері Сирияның оңтүстік-батысындағы Кунейтра уәлаятына бес мәрте соққы жасады. Соңғы шабуыл сейсенбі күні таңертең болған. Шабуыл салдарынан бір адам қаза тапты.
Ұшқышсыз әуе аппараты шабуылы
Сәрсенбі күні Сирия Дамасктің ауылдық аймағында алты әскердің қаза табуына себеп болған Израильдің ұшқышсыз әуе аппараты соққысын айыптады. Сыртқы істер министрлігі бұл шабуылды «Халықаралық құқық пен БҰҰ Жарғысының өрескел бұзылуы, Сирияның егемендігі мен аумақтық тұтастығына ашық шабуыл» деп сипаттады.
Министрлік Израильдің әрекетін «аймақтағы қауіпсіздік пен тұрақтылықты бұзуды көздейтін, Израильдің оккупация саясатының бір бөлігі» деп атады.
Сирия халықаралық құқық нормаларына сай «жерін және халқын қорғау құқығына» адалдығын тағы да қайталады. Сонымен қатар халықаралық қауымдастықты әсіресе Қауіпсіздік Кеңесін «бұл шабуылдарды тоқтату үшін құқықтық және моральдық жауапкершілікті өз мойындарына алуға және Израиль билігін Сирияға, оның халқына және мекемелеріне бағытталған тұрақты заң бұзушылықтарын тоқтатуға жауапкершілік алуға» шақырды.
Дамаскке қолдау
Бұған дейін Түркия Израильдің Сириядағы шабуылдарын елдің аумақтық тұтастығы мен бірлігіне жасалған өрескел құқық бұзушылық ретінде қатаң айыптап, бұл әрекеттердің дереу тоқтатылуын талап етіп, Сирияның тұрақтылығы мен егемендігіне қолдауын растаған болатын.
Сауд Арабиясы, Катар және Иордания да Израильдің Сирияға қарсы жалғасып жатқан шабуылдарын айыптап, оларды егемендіктің, халықаралық құқықтың және 1974 жылы Израильмен жасалған әскери күштерді бөлу келісімінің ашық бұзылуы деп атады.
Эр-Рияд Сирияның бірлігі мен қайта құрылуына қолдау білдіріп, кез келген бөлінушілікке қарсы шықты және Израиль шабуылдарын тоқтату үшін жаһандық әрекетке шақырды.
Доха бұл шабуылдарды халықаралық ерік-жігерге жасалған қарсылық деп атап, Израильге қарсы нақты шара қабылдауға шақырды және бұл жағдайдың өңірлік әрі жаһандық қауіпсіздікке зиян келтіретінін айтты. Ал Амман бұл әрекеттерді Сирияның егемендігі мен аймақтық тұрақтылығын шайқалтатын қауіпті шиеленіс деп атап, Сирия халқына қолдау білдірді.