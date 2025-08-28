САЯСАТ
1 Мин оқу
Кремль Украинада ЕО бейбітшілік сақшыларын қабылдамайды
Мәскеу Украинаға шетелдік әскер орналастыруға қарсы екенін қайталап, Ресей мен Украина басшылары арасындағы кез келген саммит мұқият дайындалуы керек екенін, келіссөздер үшін күн белгіленбегенін айтты.
Кремль Украинада ЕО бейбітшілік сақшыларын қабылдамайды
/ Reuters
28 Тамыз 2025

Кремль Еуропа елдерінің Украинаға бітімгер әскер жіберуіне қарсы екенін және Владимир Путин мен Владимир Зеленский арасында жақында кездесу өткізу мүмкіндігіне қарсылық білдірді.

«Біз мұндай талқылауға теріс қараймыз», – деді президенттің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков. Журналистер одан Ресей-Украина қақтығысын тоқтату туралы келісімнің бір бөлігі ретінде Еуропалық бітімгер күш туралы пікірін сұрады.

Оның айтуынша, НАТО елдерінің Украинада әскери болмысына жол бермеу Ресейдің бұл қақтығысты бастауына себеп болған негізгі факторлардың бірі болған.

Украина Ресейдің қайта шабуыл жасамауын қамтамасыз ету үшін батыс қолдайтын қауіпсіздік кепілдіктерін талап етуде, ал Мәскеу Киевтен шығысындағы қосымша аумақтарды беруді сұрап отыр.

Ұсынылған

Песков қауіпсіздік кепілдіктері келіссөздердегі «ең маңызды тақырыптардың бірі» екенін атап өтті, бірақ олардың қандай болатыны туралы нақты мәліметі жария түрде талқыламайтынын айтты.

Кремль сондай-ақ Путин мен Зеленский арасындағы саммиттің жақын арада өту ықтималдығына қарсы екенін тағы да қайталады.

«Кез келген жоғары деңгейдегі кездесу тиімді болуы үшін жан-жақты дайындалуы тиіс», – деді Песков журналистерге.

Сондай-ақ ол Ресей мен Украина келіссөз делегация басшылары «байланыста» екенін, бірақ болашақ келіссөздерге нақты күн белгіленбегенін айтты.

Іздеу
Зеленский Еуроодаққа үндеу жасады
Терроризмге қарсы күрестегі жеңіс
Марко Рубио мен Қытай Cыртқы істер министрі Малайзияда кездеседі
"Түркия Сребреница геноцидін жоққа шығаратын пікірлерді қабылдамайды"
Пәкістанның оңтүстік-батысында қарулы адамдар тоғыз адамды өлтірді
"Ресей-Украина соғысын тоқтату мүмкіндігін жіберіп алмау керек"
АҚШ, Оңтүстік Корея және Жапония бірлескен әуе жаттығуларын өткізді
АҚШ мигранттарға берілетін көмекті шектеді
Айя-София Ұлы мешітінің ашылғанына бес жыл болды
Түркияның "Türksat" жерсерігі Сирияға интернет тарата бастады
Рубио Лавровқа: «АҚШ Украинаның тығырыққа тірелуіне ашулы» деді
Түркияның Коммуникация басқармасының басшысы болып Бурханеттин Дуран тағайындалды
Қытай Оңтүстік-Шығыс Азияның ядролық қарудан азат аймағы туралы шартқа қол қояды
Хоуситтердің шабуылына ұшыраған кемеден тағы төрт теңізші құтқарылды
Ресейдің Киевке шабуылында екі адам қаза тапты
TRT Global-ға шолу. Пікіріңіз біз үшін маңыз.
Contact us