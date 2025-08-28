Кремль Еуропа елдерінің Украинаға бітімгер әскер жіберуіне қарсы екенін және Владимир Путин мен Владимир Зеленский арасында жақында кездесу өткізу мүмкіндігіне қарсылық білдірді.
«Біз мұндай талқылауға теріс қараймыз», – деді президенттің баспасөз хатшысы Дмитрий Песков. Журналистер одан Ресей-Украина қақтығысын тоқтату туралы келісімнің бір бөлігі ретінде Еуропалық бітімгер күш туралы пікірін сұрады.
Оның айтуынша, НАТО елдерінің Украинада әскери болмысына жол бермеу Ресейдің бұл қақтығысты бастауына себеп болған негізгі факторлардың бірі болған.
Украина Ресейдің қайта шабуыл жасамауын қамтамасыз ету үшін батыс қолдайтын қауіпсіздік кепілдіктерін талап етуде, ал Мәскеу Киевтен шығысындағы қосымша аумақтарды беруді сұрап отыр.
Песков қауіпсіздік кепілдіктері келіссөздердегі «ең маңызды тақырыптардың бірі» екенін атап өтті, бірақ олардың қандай болатыны туралы нақты мәліметі жария түрде талқыламайтынын айтты.
Кремль сондай-ақ Путин мен Зеленский арасындағы саммиттің жақын арада өту ықтималдығына қарсы екенін тағы да қайталады.
«Кез келген жоғары деңгейдегі кездесу тиімді болуы үшін жан-жақты дайындалуы тиіс», – деді Песков журналистерге.
Сондай-ақ ол Ресей мен Украина келіссөз делегация басшылары «байланыста» екенін, бірақ болашақ келіссөздерге нақты күн белгіленбегенін айтты.