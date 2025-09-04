Түркияның билік өкілдері бір аптадан астам уақыт бойы із-түзсіз жоғалып кеткен түрік ғалымы Фуркан Дөлектің Нью-Йорктегі «Buffalo» Федералдық қамау орталығынан табылғанын растады.
Фуркан Дөлектің қарындасы Эсра Дөлек Чошкун Анадолы агенттігіне берген сұхбатында бауырын табуға көмектескен Түркия Сыртқы істер министрлігі мен Түркияның Нью-Йорктегі Бас консулдығына алғыс білдірді. Ол бауырының қамау орталығына ауыстырылғанын, бірақ сот күні әлі белгіленбегенін айтты.
Чошкун «Онымен телефон арқылы сөйлесу мүмкіндігім болды. Жағдайының жақсы екенін жеткізді», - деді. Отбасы Дөлектің мүмкіндігінше тезірек Түркияға қайтарылуын қалайтынын атап өтті. Сондай-ақ консулдық істі жіті қадағалап, отбасын үнемі хабардар етіп отырғанын мәлімдеді.
«Зерттеу мекемелеріндегі қанау мен заңсыздық»
АҚШ визасы жойылғаны хабарланған Дөлек Канадаға қарай жаяу наразылық шеруі кезінде қамауға алынды.
Ол 27 тамыз күні «LinkedIn» платформасындағы соңғы жазбасында: «Масседаннан осы жерге дейін жаяу келдім, қазір Аквесаснедемін... Қатты шаршадым, табаным күлдіреп кетті... Бірақ осы жерге дейін жете алғаныма шүкір», – деп жазған болатын.
Ғалым бұған дейін «LinkedIn» арқылы зерттеу мекемелерінде еңбекті қанау мен заңсыздық бар екенін мәлімдеп, зерттеушілердің қорғансыз қалғанын, ал сыбайластықты әшкерелегендердің қысымға ұшырайтынын алға тартқан болатын. Сондай-ақ ресми шағым жасағаны үшін жазаланғанын және жұмыстан шығарылғанын да жеткізген.