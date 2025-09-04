Таиландтың уақытша премьер-министрі корольдік билік өкілдерінің парламентті тарату талабын қабылдамағанын, осылайша депутаттарға жаңа үкімет басшысын сайлауға жол ашылғанын мәлімдеді.
Аталған шешім өткен аптада Конституциялық соттың Паэтонгтарн Шинаватраны этиканы бұзғаны үшін қызметінен босатуынан кейін бейсенбі күні қабылданды.
Оппозициялық депутаттардан құралған коалиция құрылыс саласының консервативті кәсіпкері әрі ұзақ жылдар бойы саяси қызмет атқарып жүрген Анутин Чанвиракулды қолдап отыр. Чанвиракулдың жұма күні жергілікті уақытпен таңғы сағат 10:00-де болуы күтілетін дауыс беруде үміткер болуы ықтимал.
Паэтонгтарн уақытша билікті ұстап отырған «Пхыа Тай» партиясы дауыс беруді тоқтату үшін заң шығару органын таратуға тырысқан болатын.
Алайда уақытша премьер-министр Пхумтам Вечаячай “Facebook” парақшасында Корольдік Консультативтік Кеңсе кеңсесінің «құқықтық даулардың шешілмегеніне байланысты жобалық корольдік жарлықты қазіргі уақытта оған ұсыну орынды емес» екенін хабарлағанын айтты.
Бұл шешім парламенттің жұма күні жиналуына себеп болып, Таиланд үкіметіндегі бір апталық белгісіздікті аяқтауға мүмкіндік береді.