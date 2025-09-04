Жергілікті билік өкілдерінің хабарлауынша, Нигерияның солтүстік аймағының орталығында орналасқан Нигер штатында 100-ден астам жолаушысы бар қайық аударылып, кемінде 60 адам қаза тапты.
Қайықтағы жолаушылар сейсенбі күні таңертең Малале аймағындағы Тунган Суледен Дугга қаласына көңіл айту үшін шыққан. Алайда Боргу аймағындағы Гаусава елді мекені маңында су астындағы ағаш діңгегіне соғылған.
Боргу жергілікті басқару аймағының басшысы Абдуллахи Баба Ара сәрсенбі күні «Reuters» агенттігіне берген сұхбатында: «Қайық апатында қаза тапқандар саны 60-қа жетті» — деп мәлімдеді. Сондай-ақ ол 10 адамның жағдайының ауыр екенін және көптеген адамның жоғалып кеткенін айтты.
Оқиға жергілікті уақытпен сағат 11 шамасында (GMT 10.00) болған. Шагуми аймағының басшысы Са’аду Инува Мұхаммед оқиға орнына көп ұзамай жеткенін айтып: «Қайықта 100-ден астам адам болды. Өзеннен 31 мәйітті алып шықтық. Қайық та судан шығарылды» — деді. Оның айтуынша, қаза тапқандардың басым бөлігі әйелдер мен балалар. Қаза тапқан төрт адам сейсенбі күні ислам дәстүріне сай жерленді.
Нигер штатының Төтенше жағдайларды басқару агенттігі (NSEMA) жергілікті сүңгуірлер мен құтқару топтарының іздестіру жұмыстарын жалғастырып жатқанын хабарлады. Агенттік 29 адамның қаза тапқанын, 50 адамның құтқарылғанын, екі адамның әлі де табылмағанын растады. Кейін табылған мәйіттерге байланысты құрбандар саны көбейген. Агенттік қайыққа шамадан тыс жүк қойылғанын және ағаш діңгегіне соғылып аударылғанын мәлімдеді.
Нигерияда жаңбырлы маусымда қауіпсіздік шараларының дұрыс сақталмауы, шамадан тыс жүк тиеу мен ескі қайықтарды пайдалану салдарынан мұндай апаттар жиі болады. Соңғы жылдары елдің ішкі су жолдарында жүздеген адам осындай қайғылы оқиғаларда қаза тапқан.
Билік өкілдері қауіпсіздік ережелерінің сақталып, сақталмағанын және операторлардың аймақтағы су деңгейіне байланысты ескертулерді елеп, елемегенін тексеретіндерін жеткізді.