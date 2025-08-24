Ресей шығыс Украинадағы Донецк аймағында екі ауылды алғанын айтып, жердегі әскери қысымды күшейтті. Әлем лидерлері қақтығысты тоқтату үшін бітім іздеп жатқан шақта бұл жағдай жағдайды ұшықтырды.
Ресей Қорғаныс министрлігінің сенбі күні жасаған мәлімдемесінде Середне мен Клебан- Бык ауылдарын Оңтүстік және Батыс әскер топтарының операциялары нәтижесінде Ресейдің бақылауына өткенін хабарлады.
Мәлімдемеге сәйкес, Ресей авиациясы, дрондары, зымыран күштері мен артиллериясы 143 аймақта Украина қару-жарақ өнеркәсібінің нысанын, сондай-ақ украин қарулы топтарының және шетелдік жауынгерлердің уақытша орналасқан орындарын атқылаған.
Украина әуе шабуылдарына жауап ретінде Ресей әуе қорғаныс жүйелері өткен аптада 4 басқарылатын әуе бомбасын және 160 дронды атып түсіргенін мәлімдеді.
Клебан-Бык ауылының алынуы Костантиновкаға қарай ілгерілеуді білдіреді. Бұл қала Краматорскіге баратын жолдағы негізгі бекініс саналады және осы жерде Украина әскері үшін маңызды логистикалық база орналасқан.
Жұма күні Ресей әскерінің Донецк аймағындағы тағы үш ауылды алғаны жарияланды. Ресей бұл аймақты 2022 жылдың қыркүйегінде өзіне қосып алғанын мәлімдеген болатын.
Арағайындық бастамасы баяулады
Ресейдің соңғы шабуылдары Ресей мен Украина президенттері арасындағы саммитке деген үмітті одан әрі әлсіретті. Бұл саммитті АҚШ президенті Дональд Трамп қақтығысты аяқтауға бағытталған бастамасының бөлігі ретінде қолдап келген болатын.
Ресей Сыртқы істер министрі Сергей Лавров жұма күні «ешқандай кездесу жоспарланбағанын» айтып, Трамптың арағайындық талпыныстары тоқырауға ұшырағанын меңзеді. Ал Украина Президенті Владимир Зеленский Ресейдің қақтығыстарды жалғастыруға тырысып жатқанын мәлімдеді.
Сол күні Трамп журналистерге алдағы екі апта ішінде Украинадағы бейбітшілікке қатысты «маңызды» шешім қабылдайтынын, Мәскеуге қатаң санкциялар салынуы мүмкін екенін, немесе «ештеңе жасамауы» ықтимал екенін айтты.