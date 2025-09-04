ӘЛЕМ ЖАҢАЛЫҚТАРЫ
ХАМАС Газа үшін технократтық әкімшілікті қабылдады
Хамас ұйымы зардап шеккен анклавты қалпына келтіру, тұтқын алмасу және атысты тоқтату сияқты кешенді келісімге дайын екенін мәлімдеді.
Хамас технократтық басқаруға келісті / AP
4 Қыркүйек 2025

Палестиналық тойтарыс қозғалысы ХАМАС Газа секторын басқару үшін тәуелсіз технократтардан құралған ұлттық әкімшілік құруға келісім бергенін мәлімдеді. Бұл шешім өткен айда делдалдар ұсынған ұсынысқа Израильдің жауабын күту барысында қабылданды.

«ХАМАС 18 тамызда делдалдар ұсынған ұсынысқа Израильдің жауабын әлі де күтуде», – деп айтылды ХАМАС-тың мәлімдемесінде.

Ұйым израильдік тұтқындарды палестиналық тұтқындармен айырбастау арқылы босату жөніндегі кешенді келісімге дайын екенін тағы да атап өтті.

Газа секторындағы геноцидті тоқтату, израильдік күштердің толықтай шегінуі, маңызды гуманитарлық көмекті жеткізу үшін шекараларды қайта ашу және қалпына келтіру жұмыстарын бастау да аталмыш жоспарға кіреді.

ХАМАС технократтық әкімшілікті қабылдауды Газа секторындағы басқару мәселесіне қатысты «келесі күн» сұрағына жауап беру үшін жасалған қадам екенін айтты. Бұл сұрақты израильдік шенеуніктер қақтығыстарды ұзартудың себебі ретінде айтып келеді.

Бұл мәлімдеме Израиль премьер-министрі Беньямин Нетаньяхудың Халықаралық қылмыстық соттың ордеріне қарамастан, ішінара келісімнен бас тартып, енді кешенді келісім талап етіп отырғаны туралы израильдік БАҚ хабарламалары аясында жасалды.

АҚШ президенті Дональд Трамп сәрсенбі күні «Газадағы барлық израильдік сарбаздар босатылуы тиіс» деп мәлімдеді.

Бұған дейін ХАМАС пен ФАТХ өткен жылдың желтоқсан айында Каирде өткен келіссөздерде Газаның істерін басқару үшін комитет құруға келіскен болатын, бірақ Палестина әкімшілігі бұл келісімді қабылдамай, аумақты басқару жауапкершілігін өз мойнына алуды талап етті.

Газадағы қантөгіс аймақтың көп бөлігін қиратып тастады. Израильдің екі жылға созылған шабуылдары 63 мыңнан астам палестиналықтың өмірін қиып, халықтың басым бөлігін босқынға айналдырып, аймақты аштықтың шегіне жеткізді.

ХАМАС барлық басқару салаларында жауапкершілікті дереу өз мойнына алатын «тәуелсіз технократтардан құралған ұлттық әкімшілікті» қолдайтынын мәлімдеді.

